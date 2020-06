Acto central por el centenario de Alvear FBC

Hoy, Alvear FBC arribó a los 100 años de vida institucional y el acto central, diferente, obligado por circunstancias, se llevó a cabo frente a sus instalaciones ubicadas en Avenida San Martín, con la presencia del intendente municipal Juan Cruz Barton, presidente del club Francisco Conchez, integrantes de la comisión directiva, socios y simpatizantes. Una ceremonia enmarcada en los exigibles protocolos por la conocida situación sanitaria, pero que no pudo empañar la profunda celebración que se merece la institución de nuestra localidad. Entre otras actividades, hubo sentidas palabras alusivas, se descubrió una placa recordatoria, se colocó una ofrenda floral, hubo lanzamiento de globos para que color azul pinte la escena en una jornada plena de emoción que comenzó a las 0 horas de este viernes 26 de junio y que quedará grabada para siempre en la historia pueblerina.

Además, en primer lugar hizo uso de la palabra Etel Martín, vecina ligada a la entidad desde siempre, “Un gran cumpleaños, con un festejo que no deseábamos, pero el presidente ya lo dijo que vamos a hacer otro festejo como se merece el club. Hoy nuestra casa cumple años y se embelleció”, remarcó.

A continuación fue Francisco Conchez quién se expresó antes los presentes, “estamos con los sentimientos a flor de piel. Llegamos a nuestros cien años de vida y lo primero que me sale decir es gracias, un gracias inmenso a todas las personas que a lo largo de los años dejaron su huella en esta institución que tiene un corazón enorme. En estos días tengo una sensación de reverencia en principio hacia quienes fundaron el club y de ahí en adelante a cada una de las personas que lo fueron construyendo a través del trabajo diario, con su amor, dedicación, compromiso y sabiduría”, indicó.

El titular de la comisión directiva más adelante, “como decimos los gallegos, el Azul es grande por su historia y gigante por su gente y no es arbitrario ni una manera de decir, verdaderamente construimos un club gigante”, subrayó Conchez.

Luego, Etel Martín leyó la resolución de la Cámara de Diputados que resolvió declarar de interés legislativo y también lo decidido por gobierno comunal declarando de interés municipal el centenario de Alvear Fútbol Club, esta última documentación entregada por la viceintendenta Vanesa Acedo y la concejal Alejandra Hartfiel.

Tras descubrirse la placa recordatoria, el intendente señaló “recordar a todos los dirigentes que hicieron grande este club, es parte de la historia grande, no solo de Intendente Alvear, si no de la provincia de La Pampa por todos sus logros y movimiento de su gente. Felicidades”.

Para finalizar, el intendente entregó al presidente un enorme cuadro con recuerdos de logros deportivos y los dirigentes Raúl Rodríguez y Silvia Aimaretto depositaron una ofrenda floral…y un cerrado aplauso coronó la emotiva ceremonia. ¡Salud Azules!!!