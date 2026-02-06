Alertan por casos sospechosos de la psitacosis en el norte provincial

Los pacientes se encuentran internados y bajo seguimiento médico. Al respecto, el Ministerio de Salud provincial elevó una serie de recomendaciones para prevenir la enfermedad.

El Ministerio de Salud de La Pampa informó hoy que se notificaron tres personas con sospecha de psitacosis en el norte de la Provincia. Los pacientes se encuentran internados y bajo seguimiento médico. Se trata de una enfermedad causada por una bacteria (Chlamydia psittaci), transmitida principalmente por aves (loros, cotorras, palomas y otras especies). Puede provocar síntomas respiratorios tales como: tos seca, catarro dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza y malestar general.

A fin de prevenir nuevos casos, el Ministerio recomendó a la comunidad:

• Consultar de inmediato al Centro de Salud ante la presencia de los síntomas, especialmente si hubo contacto con aves.

• No capturar aves silvestres, ni comprarlas en la calle a vendedores ambulantes o por redes sociales. No adquirir aves en lugares no habilitados o sin certificado sanitario.

• No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

• Evitar la manipulación de aves enfermas o muertas.

• Alimentar las aves correctamente, mantener las jaulas limpias y ventiladas. Utilizar guantes y barbijo al realizar la higiene.

• Respetar el espacio vital de cada ave, no se las debe hacinar.