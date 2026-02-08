Secuestran más de un kilo de cocaína en operativo sobre Ruta Provincial 18

Personal del Grupo de Control del Tráfico Ilícito de Drogas, dependiente del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (A.C.O.L.N.), llevó adelante un procedimiento en el Puesto Caminero Rolón que permitió el secuestro de más de un kilo de cocaína y la detención de una persona.

El operativo se desarrolló cuando efectivos policiales, detuvieron la marcha de un automóvil para su control. Durante la inspección realizada con la participación del binomio de detección canina, el can adiestrado marcó la posible presencia de estupefacientes en el vehículo. Con la correspondiente autorización judicial, se procedió a la requisa del rodado, hallándose oculto dentro de paneles un envoltorio que contenía un paquete compacto con 1,028 kilogramos de cocaína. En el procedimiento también se secuestraron dinero en efectivo, documentación y teléfonos celulares, quedando además el vehículo a disposición de la Justicia. La persona involucrada quedó detenida y a disposición de la Fiscalía Federal interviniente, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.