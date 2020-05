Alvear: vecino quiere recuperar 23 versos que dejó la biblioteca

El vecino de nuestra localidad Osvaldo Rodríguez, empleador rural, aseguró que no pueden hallar en la biblioteca local una veintena de poesías que dejó en ese lugar hace 9 años aproximadamente. “No pueden encontrar la carpeta. Necesito copias de esos escritos porque me salió la posibilidad de editar un libro, a través de un amigo de General Pico”, indicó. “Me sentí y me siento ofendido, son escritos muy importantes para mí y confié en la biblioteca”, dijo.

Llegó esta mañana hasta nuestra redacción para manifestar que “me conocen bien acá porque me he dedicado a hacer algunos versos dedicados a gratas personas de nuestro pueblo. Hace 8 o 9 años confié en la gente de la biblioteca y dejé ahí 23 versos, encarpetados, y tiempo atrás los estaba precisando, fui a buscarlos y nunca aparecieron. Estaba la señora Schöder al frente de la biblioteca en ese momento, recuerdo que me dijo que ‘eran muy importantes porque todos los versos estaban dedicados al pueblo‘, al festival de Ferro, Puma Cassani, Ricardo Llanos, para mi padre, a ‘Pichón’ Aguirre, para El Norte en movimiento, entre otros”.



“A la tercera vez que fui, esto hace 8 meses más o menos, me dicen que no los encontraban, que directamente habían desaparecidos. Me sentí y me siento ofendido, son escritos muy importantes para mí, confié en la biblioteca, seguramente estorbaban y tiraron esos versos, quiero creer que no fue así.. De algunos me acuerdo, pero de otros casi nada como para volver a escribirlos y así lo hiciera ya no es lo mismo“, sostuvo.



“Así que me llegué hasta El Norte en movimiento, una vez más, para que el pueblo sepa que no es tan seria la biblioteca, para mí”, aclaró y agregó «necesito unas copia de esos escritos porque me salió la posibilidad de editar un libro, estoy escribiendo algo mas para agregar a los versos que tengo guardados que le hice a ‘Pali’ Rosiere, a ‘Fito’ Acedo, varios tengo…y como una persona, un amigo de General Pico, me incentivó para hacer un libro y tengo ganas, pero bueno si se da van a faltar algunos versos”, se lamentó el vecino Osvaldo Rodríguez, nacido en General Alvear, provincia de Mendoza, pero radicado en Intendente Alvear desde el año 1981. “Ese pueblo me adoptó y lo quiero mucho, por eso le dediqué tantos escritos a su gente“, concluyó

AGRADECIMIENTO

Osvaldo Rodríguez, tras culminar con el relato aprovechó la oportunidad para dejar un profundo agradecimiento “al doctor Fabricio Ariel Liuzzo, cardiólogo de General Pico, que le salvó la vida a mi esposa Gladys Giménez”, dijo.