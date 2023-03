Arata: seis familias recibieron sus viviendas del Plan Mi Casa 1

Seis familias de Arata recibieron en la mañana de este martes las llaves de sus flamantes viviendas construidas a través del Plan «Mi Casa 1» que es financiado desde el Gobierno provincial y ejecutado y adjudicado desde los municipios y las Comisiones de Fomento.

Encabezaron el acto junto al intendente local, Jorge Sosa, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano, y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton. Estuvieron presentes también, la diputada y vicepresidente 1ra de la Legislatura provincial, Alicia Mayoral, y las gerentas del IPAV, Erica Riboyra Y Romina Montes de Oca, entre otras autoridades provinciales y locales. Además se hizo entrega de Bibliotecas del programa “Libros y Casas”.

El titular del organismo remarcó que “el gobernador Sergio Ziliotto se hizo cargo de la política habitacional y cumple con su palabra. Este Plan Mi casa que fue proyectado por el ex gobernador Carlos Verna para localidades de menos de 10.000 habitantes en épocas en que el expresidente Mauricio Macri nos negaba viviendas, cumple el sueño de las familias del techo propio, da trabajo y moviliza la economía regional”, enfatizó.

Lezcano felicitó “a las familias adjudicatarias y al intendente por su gestión, y porque ya estamos para firmar para comenzar a construir 12 viviendas. Nosotros rendimos cuentas con hechos. Los pampeanos y pampeanas sabemos razonar y no necesitamos que desde Buenos Aires y a través de medios de comunicación nos digan las cosas. Para un Gobierno peronista el trabajo, la dignidad y la justicia social son prioritarios. Por eso nos emocionamos cuando entregamos viviendas y eso ocurre porque hay Gobiernos nacional, provincial y local que estamos en la misma sintonía”.

Agregó que todos los que formamos parte del circuito tenemos responsabilidades, así como están las nuestras, están las de quienes hoy reciben su vivienda. Gobiernos populares, como los nuestros, disponen el presupuesto y los que reciben deben pagar la cuota. Y esa cuota va a un fondo que el Gobernador determinó que sea para construir más viviendas del Plan Mi Casa 3”.

“Gracias a todos por acompañarnos y debemos cuidar estas políticas para que podamos seguir teniendo momentos de felicidad como este que hoy viven estas seis familias”.



Intendente

El intendente municipal de Arata, Jorge Sosa, agradeció al gobernador Sergio Ziliotto, y “a todos los gobernadores que me acompañaron en estos años de gestión. Estoy muy contento y agradecido por este momento. Trabajamos mucho con la gente del IPAV para dar respuestas a las necesidades de nuestra gente. Llevamos más de 11 años y hay una frase que pusimos hace años que dice: ”Con voluntad y proyección” y eso es justo lo que nosotros le ponemos a la gestión. Esos fueron nuestros pilares”.

“Los gobernadores que pasaron en estos años me acompañaron para poder hacer que Arata crezca. Tenemos un pueblo ordenado, casi todas las personas jóvenes tienen trabajo, las viviendas, todos hechos que llegan a la dignificación. Me siento muy complacido de todos y todas los que nos acompañaron y seguiremos trabajando para que cada aratense sienta orgullo de vivir en esta localidad”.

Adjudicatario

Martín Lazarte habló en nombre de las familias adjudicatarias, “es un día muy especial porque cumplimos el sueño de la casa propia y comenzamos un proyecto nuevo cada familia. Hoy esperaremos a nuestros hijos para volver a lo que será nuestra casa. Hoy pasamos a vivir días de tranquilidad y felicidad en nuestra propia casa, gracias a todas las autoridades por permitirnos vivir este momento”