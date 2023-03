Realicó: diez familias recibieron sus viviendas

En el marco del 116° aniversario de Realicó autoridades provinciales entregaron 10 viviendas construidas a través del Plan Provincial “Mi Casa 1” a familias de la localidad.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, junto a la intendenta local, Viviana Bongiovanni, y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano. También estuvieron presentes el senador nacional Daniel Bensusán; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; la secretaria de Cultura, Adriana Maggio; el diputado provincial Facundo Sola y la gerenta del IPAV, Romina Montes de Oca.

En nombre del Gobierno provincial, Lezcano acercó los saludos del Gobernador Ziliotto por “este nuevo aniversario de esta querida y pujante localidad”. Recordó el compromiso del mandatario pampeano con la política habitacional. «Hoy venimos a rendir cuentas con hechos y a mostrar que la palabra se cumple”.



Reiteró palabras de Ziliotto, quien siempre asegura que “vivienda que se termina, otra que se comienza” y agregó que “por eso no nos detenemos: ya tenemos para entregar aquí 79 lotes y otras 25 para comenzar. Además, ya hicimos las obras de infraestructura para llevar adelante el Programa nacional “Casa Propia” y prontamente la intendenta firmará el convenio para otras tantas unidades habitacionales más. Este es el compromiso que asumió Ziliotto y hoy venimos a entregar viviendas, a rendir cuentas, y qué mejor que hacerlo con hechos”.



Remarcó que “cuando hay elecciones y siempre en el marco democrático, debemos valorar cuando el Municipio, la Provincia y la Nación están alineados en la misma política que necesita la población. Tenemos que pensar muy bien y saber quién cuida al pueblo, quién tiene políticas de inclusión y quién busca equidad. La vivienda social es un circuito que debemos proteger cuando elegimos políticamente. También debemos hacernos cargo entre todos. El Estado debe cumplir, pero quien la recibe debe aportar a ese circuito habitando la casa y cumpliendo con la cuota para que otros y otras puedan acceder a la vivienda. Porque el recupero nos permite nuevos planes. Felicitaciones y a disfrutar con responsabilidad de cada unas de sus casas”, finalizó.

Intendenta

Viviana Bongiovanni, intendenta de Realicó, en el inicio de sus palabras agradeció al Gobernador Ziliotto, a las autoridades del IPAV y a todas las personas presentes, “hoy Realicó cumple 116 años y lo festeja con esta entrega de viviendas. Cuesta expresarse en este momento tan especial. Hoy las políticas públicas abrazan al pueblo con un Estado presente. No es todo lo mismo, no todas las gestiones han construido, no todos los gobiernos son inclusivos. No solo son ladrillos: es movimiento económico, es trabajo local y el esfuerzo de realiquenses”.

“Siento una gran satisfacción junto a todo mi equipo de trabajo. No alcanzan las palabras para describir la alegría de este momento. La entrega de viviendas nos genera mucha emoción. No es fácil llegar a este momento de la llave en mano. Hoy se abren nuevas puertas. Los hechos hablan por sí mismos y hoy son las obras. Porque seguimos generando oportunidades y siendo el nexo para que las familias se proyecten”.



Agradeció a todos los que “trabajaron en las viviendas” y destacó el “aporte de los alumnos del Centro Profesional N° 11 quienes realizaron las instalaciones eléctricas de las viviendas. Y al Gobernador y al IPAV por sus políticas públicas en materia habitacional. Gracias a ello licitaremos 25 viviendas más del Mi Casa para dar respuesta a personas que tienen la necesidad. Felicitaciones a todas las familias y disfruten de sus viviendas”.

Adjudicatario

Diego Martín fue el encargado de hablar en nombre las familias adjudicatarias, “estoy orgulloso de representar a las familias y a los niños. Son una gran cantidad de emociones a punto de florecer. Hoy se cumplen nuestros sueños a través de paredes nuevas que serán refugio de nuestros niños y un techo en donde será el final del día de nuestras familias en lo más lindo que es la unión. Tenemos un techo. Hoy es el festejo de nosotros. A partir de hoy será nuestro hogar en donde reunirnos y festejar, nos merecemos este lugar por nuestros niños”, finalizó.