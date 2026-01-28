Colonia Barón: alegría y ansiedad por avance de obras en el Instituto Secundario

En estos días finalizará la primera etapa de la remodelación. «No lo podríamos haber hecho sin el apoyo del Gobierno provincial», aseguró el director del establecimiento, Matías Rodríguez, que contó que los alumnos viven el avance de los trabajos con mucha felicidad y sienten una gran ansiedad por volver a sus aulas.

La obra de remodelación del histórico Instituto Secundario «José Hernández» de Colonia Barón, avanza a paso firme y provoca una enorme alegría que excede a la comunidad educativa y se extiende a todo el pueblo, que siente la escuela como propia.

La edificación tiene unos 110 años de antigüedad, que encierra la historia de la localidad y de su gente, lo que permite entender ese sentido de pertenencia popular. «Estamos todos muy felices y los alumnos no ocultan la ansiedad por volver a las aulas de esta escuela tan ligada al corazón del pueblo», resumió el director del establecimiento, Matías Rodríguez, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias.

«En estos días se está por terminar la primera etapa de esta gran obra que no podríamos haber hecho sin la ayuda del Gobierno provincial. Esta etapa que se inició en julio del año pasado comprendió la instalación de sobretechos para evitar filtraciones de agua, subir los tanques y refaccionar biblioteca, sala de profesores y baños. En las recorridas que hemos hecho notamos que está quedando todo muy bien, en excelentes condiciones, así que estamos felices por el avance», señaló.

La obra consta de tres etapas, de modo que en los próximos días se iniciaría el segundo tramo. «Tenemos la ilusión de que este año quede todo listo para que los alumnos puedan volver a su escuela. En este ciclo lectivo vamos a seguir utilizando las aulas de las escuelas primarias. Los estudiantes de ciclo orientado concurren a la escuela 238 y los del ciclo básico van a la 13», explicó Rodríguez.

A esta emblemática escuela de Barón concurren diariamente 250 alumnos, y además allí funcionan el secundario para adultos, el Instituto de Formación Docente y la Biblioteca, por ende su importancia para la comunidad es notoriamente significativa.

«La alegría por estas reparaciones que se están haciendo excede a la comunidad educativa y se extiende a todo el pueblo», indicó el docente, que explicó también que el «José Hernández» brinda formación en dos orientaciones: economía y administración por un lado y ciencias sociales y humanidades, por el otro.