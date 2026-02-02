Hito histórico: La Pampa empezó a formar a sus propios médicos

En un acto realizado esta noche en las escalinatas de la sede de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), se le dio la bienvenida a 740 alumnos y alumnas que empezaron la carrera en la Facultad de Ciencias Médicas. En los discursos se agradeció el apoyo del Gobernador Ziliotto «desde el minuto uno» y se dejó en claro la importancia de formar médicos y médicas «con sentido de pertenencia y conocimiento del territorio y de su comunidad».

En un día histórico para la educación pública provincial, en la noche de hoy quedó inaugurada la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

En un acto que se desarrolló en las escalinatas de la UNLPam, frente a la Plaza San Martín y de cara a docentes, estudiantes y sus familias y la comunidad en general, el rector de la Casa de Altos Estudios, Oscar Alpa, acompañado por el ministro de Salud, Mario Kohan, y por la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, le dio la bienvenida oficial a los 740 alumnos y alumnas que ayer empezaron a recorrer su camino universitario.

“Tenemos que agradecerle al gobernador Sergio Ziliotto, que acompañó este proyecto desde el primer momento. Esta es la culminación de un trabajo de muchos años. La Facultad de Ciencias Médicas tiene 2 años y 10 meses de vida, pero ya desde mucho antes de su creación existía este sueño que hemos podido concretar”, señaló Alpa.

“Es un día muy significativo, porque dimos un paso histórico. A partir de ahora vamos a formar médicos en nuestra provincia. Es algo que trascenderá a los tiempos”, agregó el rector.

“Esta decisión se corresponde con las raíces del mandato fundacional de la Universidad, allá por 1958. Es una decisión política, social y académica”, apuntó.

Más adelante, Alpa dejó sentado que “el conocimiento es un derecho, y no un privilegio como algunos pretenden”. El rector dejó sentado que la carrera tendrá una orientación preventiva y territorial. “Vamos a pensar en el paciente de pie y no acostado, formando médicos y médicas con responsabilidad social y sensibilidad”, expresó.

Finalmente, expresó que “La Pampa necesita profesionales comprometidos con el territorio, con la gente y con el sistema público”.

«Hito Histórico»

A su turno, el ministro de Salud, Mario Kohan, les dio la bienvenida a los y las estudiantes dejando en claro que medicina “es una carrera compleja, pero apasionante”. En su discurso, dejó en claro el compromiso del Gobierno Provincial para facilitarle las tareas a docentes y alumnos que requieran de su colaboración.

“Este hito histórico que se produce hoy es consecuencia del trabajo articulado entre la Universidad, la Provincia, los Estados municipales y la comunidad”, indicó el funcionario.

Seguidamente, resaltó el objetivo de “generar un recurso humano calificado y con conocimiento del territorio. En esa línea, dijo que “tenemos una provincia con más de 143 mil kilómetros cuadrados de superficie, con diferentes regiones y es fundamental que los médicos y médicas tengan un profundo sentido de pertenencia”.

“Las futuras generaciones van a disfrutar los beneficios de esta decisión. Este es un acto fundacional histórico. A partir de ahora, tendremos médicos y médicas que conocen a su pueblo y a su comunidad”, indicó Kohan.

92 por ciento de pampeanos

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Yamila Magiorano, destacó la trascendencia del acontecimiento, señalando que “muchas vocaciones postergadas hoy pueden concretarse sin dejar la provincia”.

La profesional explicó que los datos de los inscriptos reflejan un perfil diverso: la edad promedio es de 27 años y la mediana de 23, con una importante presencia de personas adultas. Unos 250 estudiantes trabajan y alrededor de 400 tienen hijos, lo que representa un desafío organizativo para la universidad. El 92% de los inscriptos son pampeanos, principalmente de Santa Rosa, y 19 ya son profesionales de Enfermería.

La carrera tendrá una alta exigencia académica, con 5.500 horas de formación distribuidas en 28 materias a lo largo de seis años. Febrero y marzo serán meses clave, con materias bimestrales obligatorias para continuar con la cursada anual.