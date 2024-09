Coordinan plan de mitigación frente a escenarios de inundación en el noreste provincial

Funcionarios del Gobierno de La Pampa e intendentes, jefes comunales y funcionarios de nueve localidades del noreste provincial se reunieron para coordinar un plan de mitigación y acción frente a un escenario de posibles inundaciones en la zona.

El encuentro se desarrolló en Vértiz, donde estuvieron el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi, y el delegado ante el COIRCO, Juan Greco.

Participaron los intendentes Luis Giacomino de Vértiz; Gustavo Salvadori de Ingeniero Luiggi; Ariel Boggino de Embajador Martini; Hernán Gaggioli de Alta Italia; Carlos Ariel Marchisio de Metileo; Germán Wilberger de Monte Nievas; y Francisco Tassone de Quemú Quemú; el presidente de la comisión de fomento de Speluzzi, Martín Lisotti; y funcionarios de obras públicas de General Pico.

El encuentro sirvió para plantear la idea de un trabajo integrado y transversal, con soluciones de consenso entre Provincia y los municipios ante la posibilidad de inundaciones futuras.



Gobbi explicó a la Agencia Provincial de Noticias que las inundaciones y las sequías “son eventos naturales y esperables en la región por lo que la pregunta no es si van a ocurrir, sino cuándo y cuán preparados estamos para enfrentar este escenario”.

También describió la dinámica hídrica de la región en la que destacó que “al ser la región una cuenca arreica (esto es, no tiene descarga en otro río o el océano), el agua no tiene salida de la región y debemos convivir con ella en un escenario de inundación. Ello lleva a que no hay forma de evitar que genere efectos negativos, por lo que debemos prepararnos para mitigar los mismos”.

El secretario indicó que “este es el momento propicio para comenzar a trabajar en la elaboración de un plan de acción y mitigación, ya que al no preverse un escenario de inundación en el futuro inmediato se puede planificar, sin las presiones de encontrarse en la emergencia de una inundación, cómo mejor enfrentar dicho escenario”. Y señaló que “el enfoque para abordar las inundaciones debe ser sistémico y compartido, donde las medidas que tomemos en conjunto sean esenciales para que cuando llegue la misma, los daños que genere sean los menores posibles”.



Por su parte, el ministro Fernández explicó que “no sirve el sálvese quien pueda y tirarle el agua al vecino. La manera de enfrentar esto no pasa exclusivamente por obras o canales sino también por la implementación de medidas no estructurales y la coordinación entre los distintos actores, donde cada uno tiene que estar involucrado y compenetrado con un plan conjunto para poder tener un éxito colectivo y mitigar los costos y daños que un escenario de inundación en la región le genera a cada localidad y a cada vecino”.

En ese sentido, indicó que “con este primer paso se busca coordinar acciones entre el Gobierno provincial y las municipalidades, para posteriormente sumar en la elaboración del plan a la Universidad, las asociaciones de productores y las entidades intermedias”.