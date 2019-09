Denuncian robos a estudiantes pampeanos en Córdoba

Estudiantes pampeanos son víctimas de la inseguridad en la ciudad de Córdoba, donde aseguran que se producen robos a cualquier hora del día y se multiplican los atracos en la vía pública. La problemática, que no es nueva, se agudizó en los últimos tiempos y preocupa a los padres.

El episodio más reciente sucedió esta tarde en el barrio Observatorio y afectó a una santarroseña que cursa tercer año de la carrera de Nutrición. La joven alcanzó a cerrar la puerta de acceso, que no abre de afuera, de su edificio y así pudo ponerse a salvo de un asaltante que la sorprendió en la vereda armado con un cuchillo. “El agresor actuó acompañado de un motochorro, que observó la escena y lo esperó a metros del lugar”, denunció Daniel, el padre de la joven, a Diario Textual. “Mi hija lleva tres años estudiando en Córdoba y no hubo un año que no haya sufrido la inseguridad”.

“Tenemos una gran impotencia y queremos que no le pase a nadie más”, alertó el progenitor, que precisó que el ataque a su hija ocurrió a las dos de la tarde. Relató que salía de su departamento junto a un grupito de compañeras y que se salvó porque intuyó una “rara actitud” en los hombres que iban pasando en moto.

“Esto no se aguanta más. Y no es la primera vez que le pasa. En una rotonda, ubicada más adelante, es imposible pasar a toda hora. Los motochorros te arrebatan, te pegan y te tiran al piso a plena luz del día”, lamentó.

“Todo muy lindo Córdoba respecto de las rutas y las obras pero en materia de seguridad está cada vez peor. Todos los meses nos enteramos que alguno de los pampeanos fue víctima de un robo o un asalto”, concluyó.