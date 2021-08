El Frente de Todos lanzó las propuestas para el Congreso de la Nación

El Frente de Todos presentó a sus precandidatas y precandidatos para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de septiembre.

La actividad fue encabezada por el presidente del Partido Justicialista Distrito La Pampa, Sergio Ziliotto.

Estuvieron las y los aspirantes al Senado de la Nación: Daniel “Pali” Bensusán, de Santa Rosa, y María Luz “Luchy” Alonso, de Victorica, para senadores suplentes Marcos Miguel y Melina Delú, ambos de General Pico. Para diputadas y diputados nacionales titulares se proponen a Varinia Lis Marín, de Santa Rosa, Ariel Rauschenberger, de Bernasconi, y Vanesa Acedo, de Intendente Alvear, para suplentes a Emanuel Sebastián González, de La Adela, María Sofía Camón, de Parera, y Gabriel Arletti, de Anguil.

La presentación fue virtual y se dividió en dos partes, respetando los protocolos dispuestos en prevención de la pandemia COVID. En primer lugar expusieron los precandidatos a diputadas y diputados y luego hicieron lo propio para el Senado de la Nación.

A continuación, las expresiones de quienes hicieron uso de la palabra:

Sergio Ziliotto

Como presidente del Partido Justicialista de la provincia de La Pampa, es un enorme orgullo presentar aquí la lista de candidatas y candidatos que estamos proponiendo en el marco de ser el eje principal, estructural del Frente de Todos; mujeres y hombres que nos representarán en el Congreso de la Nación a partir del 10 de Diciembre. Pero aún más, es enorme la satisfacción de haber logrado esta lista a partir de un gran consenso, casi unánime de todos los sectores que comparten la vida interna del Justicialismo.

Todos ellos han puesto lo mejor. Unos pusieron sus mejores mujeres, otros sus mejores hombres, pero todos pusieron la grandeza de entender el momento histórico que vive la República Argentina y también la provincia de La Pampa. No es una elección más, no es una elección que al ciudadano común puede pasarle lejos, está en juego -nada más y nada menos- que la consolidación de un modelo de gestión de provincia y está en juego el rumbo del país.

En el medio de estos dos valores en juego, surge nítidamente un elemento clave: el rol de Estado. Quienes defendemos el Estado presente, vemos día a día una gran reivindicación. Hemos vivido -y estamos viviendo- momentos muy duros, producto de una crisis sanitaria pero principalmente de una crisis económica, que heredamos, que no provocamos, pero nos hicimos cargo a partir de un Estado presente. Eso es lo que hay que ir a defender en estas elecciones, y no tengo dudas que nuestras candidatas y candidatos lo harán valer; buscarán luchar permanentemente por estos valores.

Por eso, yo les pido humildemente, con una gran humildad, pero con una gran convicción, a todas las pampeanas y pampeanos que nos acompañen, porque está en juego el futuro y cuando hablamos de futuro, el principal objetivo será proyectar una provincia cada día más política, económica y socialmente inserta en un proyecto de país que tenga como eje: el crecimiento, el desarrollo, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Por eso, una vez más quiero que entendamos todos: en las próximas elecciones está en juego nuestro futuro y el de las próximas generaciones. No dejemos pasar la oportunidad de consolidar una provincia y fortalecer un país que sea para todas y para todos. Muchas Gracias.

Ariel Rauschenberger

En cuatro años que me toco ser diputado por La Pampa fueron muy difíciles. Los primeros dos años sufrimos los efectos de las medidas desbastadoras que llevó adelante el gobierno anterior.

Los dos años siguientes venían tiempos de esperanza pero la pandemia nos obligó a postergar proyectos, a postergar sueños. Esos sueños, proyectos que seguramente son los que queremos concretar en esta etapa que se inicia. Pero a pesar de ello, tuvimos logros: pudimos imponer nuestras posiciones y logramos conseguir beneficios para las pampeanas y los pampeanos. Eso lo hicimos los primeros dos años con Melina y con Sergio; y con Carlos Verna de Gobernador. Y luego a partir del 10 de diciembre del 2019 lo seguimos haciendo con Hernán y con Melina, y con Sergio como nuestro Gobernador.

Y fue así que en aquellos primeros dos años teníamos que pelear todos los días para que a los pampeanos no nos quiten derechos. Y tuvimos que luchar por nuestros recursos hídricos, y tuvimos que pelear para que no nos quiten el presupuesto de la Universidad Nacional de La Pampa; y tuvimos que pelear para que no nos afecte a nuestro sistema jubilatorio, para que nos quiten ese beneficio que tiene nuestro personal público en el impuesto a las ganancias; para que no nos bajen el adicional patagónico; las asignaciones familiares y a nuestros jubilados nacionales.

A partir del 10 de Diciembre del 2019 junto con Sergio, con Melina y con Hernán, lo que hicimos fue: duplicar el presupuesto de la Universidad Nacional de La Pampa, insertar un programa de viviendas en la provincia de La Pampa, volver a tener viviendas en nuestra provincia como había sido una tradición de los gobiernos peronistas.

Volvimos a tener presupuesto para rutas, y esas rutas están ejecutando, se están llevando adelante esas obras que generan trabajo, generan inclusión, generan infraestructura. Y logramos también incorporar un beneficio por ser cumplidores en el pago de la energía eléctrica, y eso nos significó con dos mil millones de pesos que nuestro gobernador ha firmado los convenios, van a ser obras concretas para la infraestructura energética, porque si no tenemos energía no podemos pensar en el desarrollo de la provincia.

También logramos que EMPATEL quede eximida del pago de impuestos nacionales y eso le da una ventaja competitiva a nuestra empresa provincial, en ese proyecto que tiene Sergio de la conectividad en toda la provincia.

En la provincia de La Pampa la pandemia también pegó. Yo confío que vamos a salir fortalecidos y unidos de esta -tanto desde Nación como desde provincia- porque lo vamos hacer entre todos. Y quiero destacar y reconocer el trabajo incansable e invalorable que ha hecho el personal de salud: nuestro sistema de salud; porque se ha puesto la pandemia al hombro desde el primer momento y eso creo que hay que reconocerlo, y es muy valorable; han puesto a la provincia de La Pampa como orgullo a nivel nacional en el sistema de vacunación.

No es lo mismo, una provincia incluida que una provincia abandonada. Una provincia discriminada como nos `pasó en el Gobierno anterior. Y hoy estamos en un Gobierno de La Pampa con parte activa en el proyecto nacional, donde La Pampa es protagonista con Sergio en la cabeza.

Y nosotros desde nuestro lugar, vamos a seguir acompañando para que ese proceso se consolide, porque nos abandonaron, nos discriminaron y ahora tenemos un Gobierno Nacional que está acompañando a nuestra provincia y eso es lo que tenemos que defender; porque eso es lo que va a estar en juego en este proceso electoral.

Quiero agradecer al compañero Gobernador, a los compañeros intendentes y compañeras intendentas que siempre me abren las puertas; a la militancia, a mis compañeros de líneas, a las compañeras de todas las líneas de todos los sectores del Frente de Todos que permitieron lograr esta lista de unidad. Esa unidad que es un valor primordial para encarar el proceso que se viene y que nos permite gestionar políticas públicas en beneficio de la gente.

Es mi deseo que no solamente seamos una lista de unidad, sino que seamos un equipo de trabajo, puestos desde el Frente de Todos a disposición del pueblo de La Pampa, porque de esa manera vamos seguramente a lograr mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Quiero agradecer también la muestra de afecto de cariño, de reconocimiento; siento una gran alegría por se integrante de esta lista, pero lo tomo con el compromiso que esto significa.

Agradecerles la confianza que han vuelto a depositar nuevamente en mi. Decirles que voy a retribuir con trabajo esa confianza, y reafirmo y ratifico mi compromiso de llevar bien alto las banderas de La Pampa en la Cámara de Diputados de la Nación.

Varinia “Lichi” Marín

Buenas tardes a todas y todos. Es un orgullo para mi como afiliada peronista, ser parte integrante como candidata a diputada nacional de esta lista de unidad alcanzada en el Frente de Todos.

También es una gran responsabilidad asumir este desafío, no solo en lo personal, sino porque representa la expectativa de pampeanos y pampeanas que confían en nosotros; sabiendo y entendiendo que estamos atravesando una situación angustiante en lo económico, en lo social, en lo sanitario, en lo anímico. Es por eso que queremos trabajar para legislar, intentando revertirla, tratando de mirar hacia adelante sin dejar a nadie atrás, buscando construir el país que queremos en la pos-pandemia .

Nuestro compromiso ante la ciudadanía será siempre defender los intereses del pueblo de La Pampa, porque el peronismo así lo ha demostrado, es y fue actor fundamental de la construcción de esta provincia.

Desde el Estado se tomaron decisiones difíciles y de mucha responsabilidad. También hubo un esfuerzo enorme de la ciudadanía en la urgencia enfrentar una situación inédita en el mundo, teniendo como eje central el cuidado y la atención eficiente de la salud de todos y de todas.

En nuestra provincia la gestión a cargo del gobernador Sergio Ziliotto, junto con el trabajo inmenso de todo el personal de salud, logró posicionar el sistema sanitario provincial como modelo en el país. Queremos sumarnos a trabajar con sensibilidad en proyectos que generen empleos genuinos, fortalecer la producción para acompañar la reactivación económica que se comienza a dar, sabiendo que contamos esta vez con un Estado presente y comprometido.

Creo que en este tiempo que nos toca, los intereses, deseos y preocupaciones de todos y todas se unificaron. Queremos salir de la pandemia, queremos vacunarnos, queremos trabajar, queremos estudiar, queremos producir, queremos conectarnos, queremos volver a pensar en el futuro sin miedo. Para eso contamos con una provincia que tiene idoneidad, un perfil propio que busca desarrollarse con mayor igualdad y va en ese camino, con una planificación estratégica y brindando herramientas concretas para el crecimiento.

A su vez, por fin contamos con un Gobierno que acompaña y contribuye en igual sentido. Nuestro aporte entonces, será sumar ideas, esfuerzo y trabajo para continuar en el camino hacia nuestro sueño que es el de siempre: la felicidad el pueblo en una patria justa, libre y soberana.

María Luz “Luchy” Alonso

Hola a todos, a todas. Nos hubiese gustado poder mirarlos a los ojos como siempre lo hicimos, fortaleciendo esa relación que hemos construido: el peronismo con el pueblo pampeano, el pueblo pampeano con el peronismo. Pero la situación no lo permite, pero también sabemos que esa situación si seguimos haciendo las cosas bien -como las venimos haciendo en la provincia de La Pampa- pronto va a terminar.

La pandemia cambio la vida de todos y los objetivos de todos. Allá por diciembre del 2019, cuando Alberto y Cristina les tocó asumir la conducción de los destinos de nuestra patria, recuerdo que las primeras medidas que llevamos a cabo fue congelar las tarifas de los servicios públicos, que habían aumentado los últimos cuatro años en un 3700%, y se habían convertido en completamente impagables.

También bajamos la tasa de interés. Una tasa de interés que era un beneficio absoluto para la especulación financiera en detrimento de nuestra industria, de nuestras clases medias, haciendo del crédito una excepción y no una regla como tiene que ser. Llevamos a la práctica la tarjeta alimentar, porque las familias argentinas estaban completamente endeudadas. Necesitábamos generarle una herramienta para alivianarles su mesa.

Y Sergio también asumió el 10 de diciembre de 2019, y asumió… y tenía el desafío de continuar con la exitosa gestión de Carlos Verna, pero hacer lo que el peronismo aún no ha terminado de hacer en la provincia de La Pampa. Entonces agarró esa tarjeta alimentar y la aumentó un 64% más, porque entendía que el principio diario de los pampeanos, de las pampeanas tenía que ser mucho más tranquilo.

Y puso a funcionar nuestra empresa estatal de telecomunicaciones como lo es Empatel, y nos invito a pensar, a debatir, a discutir el modelo productivo de la provincia de La Pampa; a pensar entre todos cómo podíamos seguir diversificando nuestra producción. Eso en tan solo dos meses y medio de gestión.

Pero llegó Marzo de 2020. Llegó ese virus, desconocido, invisible que puso en jaque al mundo. Yo no lo voy a contar acá todo lo que tuvo que hacer Alberto y Cristina para poner de pie un sistema de salud, reconstruirlo, completamente degradado, a tal punto que dejó de ser Ministerio para pasar a ser Secretaría. Yo tampoco les voy a contar lo que hizo Sergio Ziliotto para fortalecer nuestro sistema de salud provincial, para que cada pampeana y pampeano tenga la atención que necesitaba en caso de que ese virus llegara. Es una película que todos conocemos, todos la vimos -y en mayor o menor medida- todos la sufrimos también.

Lo que si les voy a contar el orgullo que tengo de ser pampeana. Y que durante este año y medio fuimos punta de lanza. Les voy a contar que estoy orgullosa de que la banca pública de la provincia de La Pampa, se puso al servicio de los más necesitados. Fuimos la primera provincia que lanzó una línea de créditos a tasa cero con 90 días de gracia que luego prorrogamos, porque la pandemia continuaba.

Somos orgullo de nuestras vacunadoras y nuestros vacunadores que utilizan hasta la última gotita de cada frasquito para convertirlo en una nueva dosis más; porque eso es cuidar a nuestra gente, es transformar esa dosis en esperanza de vida. Eso claramente define lo que es Sergio como Gobernador y lo que pregona. En los carteles se puede ver que dice “Gobierno en Acción”, para nosotros gobierno en acción no es un slogan, para nosotros como decía el General: “la única verdad es la realidad”.

Para nosotros es una realidad y una verdad que todo el pueblo pampeano percibe a diario. Y estamos acá ante un nuevo desafío, ante un nuevo proceso electoral, donde el pueblo pampeano va a escuchar un montón de recetas mágicas; todos van a tener la fórmula de la coca cola, pero el pueblo pampeano los conocen y sabe qué intereses defienden; y nos conoce, sabe a quiénes vamos a beneficiar y a quiénes vamos a defender cuando no toque llegar al Congreso de la Nación.

Nosotros queremos seguir acompañándote, Sergio, en este nuevo desafío que se nos viene por delante: que es la reactivación económica. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena para que esa matriz productiva que estás empezando a diversificar, la continuemos diversificando. Nosotros queremos ver crecer el FOAPAM. Nosotros queremos trabajar fuertemente para que el polo tecnológico de Pico sea la incubadora de ciencia y tecnología que todos los pampeanos y pampeanas soñamos. Nosotros queremos llegar al Congreso de la Nación con una premisa fundamental que sentimos todos los que estamos acá: La Pampa se respeta, La Pampa se respeta y se hace respetar, porque somos orgullosamente pampeanos.

Daniel “Pali” Bensusán

Estoy muy orgulloso de poder representar a la provincia de La Pampa en el Senado de la Nación. Es un nuevo desafío y una gran responsabilidad.

Hace muchos años que vengo trabajando en políticas públicas. Desde la gestión de Carlos Verna del 2003, tratando de lograr el bienestar de cada familia pampeana, recorriendo la Provincia, conociendo los pueblos, escuchando a las pampeanas y a los pampeanos.

Conocemos las capacidades y los potenciales de cada región. Siempre potenciamos la descentralización para que cada localidad pueda administrar la inversión pública según las necesidades y su realidad local.

Por eso, desde el Congreso de la Nación, vamos a trabajar para el fortalecimiento del federalismo. Para que La Pampa sea la provincia en la que todas y todos queremos vivir.

Luchy, con toda la pasión que ella representa, hizo una muy buena síntesis de la Argentina que recibió el actual Gobierno Nacional y cómo impactarían esos efectos en La Pampa. Y a esa crisis nacional la agravó la pandemia. Por eso, tenemos el desafío de trabajar en leyes que logren la reactivación económica, la generación de nuevas fuentes de trabajo.

Vivimos tiempos que nos exigen más compromiso que nunca. Estoy convencido de que debemos promocionar la industria del conocimiento para la formación de jóvenes.

Hay que fortalecer el sistema científico y tecnológico y ponerlo a trabajar con el sistema productivo, para lograr productos pampeanos de calidad que compitan en el mundo.

Vamos a trabajar articuladamente con la Universidad Nacional La Pampa, para lograr mayor presupuesto, para que puedan brindar una mayor oferta educativa a nuestra juventud, y para todas y todos quienes quieran estudiar en la Provincia.

Vamos a acompañar a la Provincia en los reclamos por los ríos para garantizar la soberanía hídrica cuidando el ambiente.

Ariel demostró estos años en la Cámara de Diputados su capacidad de trabajo. Lichi Marín, tiene una gran experiencia en la Legislatura… estoy seguro que lo va a potenciar con su gestión en el Congreso.

Luchy Alonso, mi compañera en el Senado, tiene el conocimiento y la pasión para avanzar en los objetivos planteados.

Desde lo personal voy a aportar mi experiencia en la gestión de gobierno. Desde la práctica, por haber recorrido La Pampa en un cara a cara con cada intendenta y cada intendente, con las instituciones y con nuestra gente.

Tenemos capacidad de trabajo. Tenemos conocimiento. Tenemos pasión. Tenemos experiencia de gestión. Sabemos de lo que hablamos, y sabemos cómo hacerlo.

Nos comprometemos a ser un equipo de legisladoras y legisladores en el Congreso Nacional, que va a representar el modelo de gestión de gobierno: un modelo que pampeanas y pampeanos vienen eligiendo desde el retorno de la democracia.

Sergio Ziliotto tiene una visión estratégica muy clara para desarrollar el crecimiento de La Pampa, y lo vamos a acompañar.

Vamos a trabajar codo a codo con el Gobierno Provincial pensando en el futuro de nuestra provincia. Vamos al Congreso representando a una provincia que garantiza derechos en un marco de justicia social.

Pampeanas… pampeanos… ¡Cuenten con nosotros, porque somos orgullosamente pampeanos!