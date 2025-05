Embajador Martini: adquieren maquinaria con fondos del Programa de Mejoramiento

Una moderna pala cargadora Michigan adquirió el municipio de Embajador Martini la cual fue presentada en el día de la fecha por el intendente municipal y los concejales.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Ariel Bogino aseguró que “fue una sorpresa” del Gobernador Sergio Ziliotto anunciando el Programa Provincial de Mejoramiento del Parque Automotor Municipal destinado a la renovación de maquinarias, de herramientas y mantenimiento.

Consideró que “fue una decisión muy acertada porque si no a los municipios se nos hace muy difícil adquirir herramientas por los costos que tienen”.

Dijo estar “muy agradecido con el Gobernador Sergio Ziliotto por estas decisiones en tiempos tan difíciles ya que estamos atravesando momentos complicados en lo económico en el país y estas decisiones van en beneficio de prestar mejores servicios a los vecinos”.

Resaltó que “los pueblos no son los de antes, han crecido, han mejorado muchísimo y se necesita de un mejor equipamiento para poder prestar buen servicio al vecino. En Embajador Martin también tenemos empresas que necesitan de estas maquinarias como en su momento cuando se adquirió la retro pala con un plan del gobierno de la Provincia y con ayuda del gobierno nacional de Alberto Fernández. No es lo mismo ir a buscar una máquina afuera que tenerla en el pueblo, achica mucho los costos”.

Contó que “la máquina adquirida es una pala Michigan 75 HP, entregamos una pala anterior de 65 HP que ya tenía cumplido su uso y había que repararla ya que trabajó todas las inundaciones y la reparación era de alto costo. Cuando salió este anuncio del Gobernador Ziliotto decidimos cambiarla debido a la necesidad y el uso indispensable en el pueblo y nos sirve para trabajos chicos y grandes”.

Puntualizó que “la idea es que se use en trabajos normales para tener una mayor durabilidad, contrario a lo que sucedió con la máquina anterior que hizo todo el trabajo pesado durante las inundaciones con 15 horas diarias para tratar de dar una solución a las zonas afectada, con la solidaridad de los pueblos vecinos también”.

Obras para la localidad

Ariel Bogino informó que “estamos trabajando en la finalización de los canales mediante el ProPAyS una obra que comenzó chica y terminó siendo una bastante grande, se trabaja en el cementerio municipal y el proyecto que tenemos como prioridad es el de ampliar el edificio municipal, esta obra está empezada pero de a poco se va haciendo. Se terminó la iluminación del acceso que sale hacia la localidad de Ingeniero Luiggi que en su momento se la habíamos solicitado al Gobierno provincial”.

Añadió que “tenemos para empezar las nuevas viviendas vamos cumplimentando lo que se nos pide desde Provincia, 4 casas que solo faltan detalles para comenzar la construcción de las mismas. Son obras que se pueden realizar gracias a la Provincia dentro del contexto en el que estamos viviendo donde la obra pública nacional no existe”.

Aseguró que “en La Pampa se está trabajando en obra pública y en este municipio todas las obras que se hacen son con fondos del gobierno provincial ya que con la coparticipación solo pagamos los sueldos, las obras se gestionan en Provincia”.

Afirmó que “Sergio Ziliotto es un gobernador con el cual no hemos tenido diferencias en los pueblos, si bien yo pertenezco a otro partido político siempre he sido atendido desde el primer día que asumió, con todos los pedidos y gestionando, siempre hemos tenido una respuesta positiva dentro de este contexto donde la plata es escasa, lo importante es seguir trabajando, haciendo obras chicas y seguir en movimiento”.

Finalmente, agradeció al gobierno de la Provincia «porque siempre está presente cuando se necesita y desde acá vamos a seguir trabajando para la gente que es lo que nos gusta hacer”.