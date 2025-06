Ziliotto encabezó el acto del 25 de Mayo en Winifreda

La conmemoración por el 25 de Mayo tuvo lugar en Winifreda, con un fuerte mensaje de unidad, defensa de la soberanía y compromiso con el desarrollo de los pueblos del interior.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este domingo en Winifreda el acto central por el 215° aniversario de la Revolución de Mayo.

La actividad comenzó con la recepción de autoridades en el hall de la Municipalidad. Luego, se trasladaron a la iglesia local, donde se celebró el tedeum, y posteriormente se dio inicio al acto en la plaza San Martín, que incluyó un desfile cívico y militar.

Participaron del acto, además del Gobernador, la intendenta anfitriona, Adriana García; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía; el comandante de la Xma Brigada Mecanizada, Roberto Baroni; los ministros y ministras Pascual Fernández (Gobierno y Asuntos Municipales), Marcela Feuerschvenger (Educación), Rubén Kohan (Salud) y Alfredo Intronati (Obras y Servicios Públicos); además de secretarios, legisladores nacionales, intendentes e intendentas, y público en general, entre otras autoridades.

Estuvieron presentes las Banderas de Ceremonia de las escuelas 104, 100 y 138, del colegio secundario, de la Escuela de Adultos N° 1, del Centro Profesional N° 17 y de cuerpos pertenecientes al Ejército Argentino y a la Policía.

El orador en representación del Gobierno provincial fue el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández.

“Hoy, como cada 25 de Mayo, rendimos homenaje a un acontecimiento que marcó el inicio de nuestra identidad como Nación. La Revolución de Mayo no fue simplemente un acto de resistencia, sino el primer paso hacia la construcción de un país soberano. Fue el despertar de un pueblo que entendió que su destino debía estar en sus propias manos, lejos de las imposiciones extranjeras”, afirmó al comienzo de su discurso.

Subrayó que la independencia no puede pensarse solo en términos políticos, sino también económicos: “Hoy seguimos enfrentando desafíos que nos exigen el mismo compromiso. El derecho de nuestros ciudadanos a decidir sobre nuestros recursos, nuestras políticas y nuestro futuro, sin condicionamientos ni imposiciones externas, es parte de esa independencia”.

“La Revolución de Mayo nos legó el principio fundamental de la soberanía, la certeza de que solo unidos y firmes en nuestras convicciones podremos garantizar un país verdaderamente libre. Debemos honrar ese legado con acciones que fortalezcan nuestra democracia y garanticen el bienestar de todos los argentinos”, aseguró.

Defensa de la producción local

Fernández sostuvo que “la defensa de la producción local y la independencia económica no son simples consignas: son necesidades fundamentales para el desarrollo del país. Un gobierno que no prioriza estos aspectos debilita nuestra capacidad de crecer de manera equitativa y sustentable”.

“La producción local no solo genera empleo, sino que también fortalece la identidad nacional y permite que los recursos permanezcan dentro de nuestras fronteras”, señaló, al tiempo que advirtió que “sin políticas que fomenten la industria propia, nuestros mercados se ven cada vez más dominados por actores externos, limitando la autonomía nacional y dejando a las y los trabajadores en una situación de indefensión y vulnerabilidad”.

El ministro apuntó contra el modelo de desregulación estatal:“ Es necesario recordar todos los días, pero especialmente en estas fechas, que la justicia social es un principio esencial para el bienestar de cualquier sociedad. Si un gobierno no cree en la equidad, está condenando a los sectores más vulnerables de la población al desamparo”, dijo.

“La intervención del Estado es clave para garantizar un crecimiento equilibrado, donde todas y todos los argentinos tengan oportunidades para desarrollarse y prosperar. Negar el rol del Estado como regulador económico es ignorar su función de garantizar un sistema justo y sostenible. Sin políticas de protección, sectores estratégicos quedan a merced de intereses ajenos a las necesidades de la gente. Un país no puede ser verdaderamente soberano si su economía depende de decisiones externas”, enfatizó.

En ese marco, llamó a “levantar la voz y reclamar políticas que fortalezcan la producción local, aseguren la independencia económica y promuevan la justicia social. Porque la verdadera autonomía de una Nación no se mide solo en términos políticos, sino también en su capacidad de sostenerse con sus propios recursos y en su compromiso con el bienestar de su pueblo”.

Para finalizar, evocó el legado de los patriotas de 1810: “Sigamos adelante con el mismo espíritu de aquellos revolucionarios. Construyamos cada día un país más justo, más autónomo y más próspero. ¡Viva la patria!”

Adriana García: “Debemos unirnos”

La intendenta de Winifreda, Adriana García, fue la encargada de dar la bienvenida al acto oficial por el 25 de Mayo y destacó la relevancia histórica de que su localidad fuera elegida como sede de los festejos por el 215° aniversario de la Revolución de Mayo.

“Agradezco profundamente al señor Gobernador por elegir a Winifreda para celebrar el cumpleaños 215 de la patria. Un festejo que juzgamos histórico porque, bajo este mismo cielo pampeano que cobijó los sueños de nuestros antepasados, nos reunimos para honrar una fecha que celebra la patria”, expresó.

García remarcó que el espíritu de 1810 sigue vigente y se manifiesta en los valores cotidianos de las comunidades pampeanas: “Esta fecha no es solo un recuerdo lejano en los libros, es el eco de aquellas voces que en 1810 se atrevieron a imaginar una Argentina libre, justa, unida y soberana. Winifreda, como tantos pueblos de La Pampa, nació del esfuerzo compartido, de manos que levantaron escuelas, sembraron campos, tejieron redes de solidaridad”.

Destacó la necesidad de unidad y compromiso entre todos los sectores para hacer frente a los desafíos actuales: “Debemos unirnos: gobierno, instituciones, familias, jóvenes, adultos. Frente a las dificultades, recordemos las lecciones de aquella revolución: que los grandes cambios nacen cuando miramos el mismo horizonte”.

En ese sentido, enumeró algunas obras y políticas públicas que, según dijo, dan cuenta de un federalismo activo y equitativo por parte del Gobierno provincial. Mencionó la obra de cloacas que beneficiará a la comunidad, el acceso a créditos para renovar el parque automotor municipal y el impacto económico y social del parque acuático local. “Son ejemplos de un Estado presente, que invierte en pueblos chicos y grandes por igual, sin distinciones”, subrayó.

García cerró con un llamado a la participación colectiva: “Que este 25 de Mayo nos encuentre no solo mirando al pasado con orgullo, sino trabajando hombro con hombro por un futuro que nos llene de esperanza. Porque la Argentina que queremos nace aquí, en estos pueblos que laten con fuerza, con esta gente que no claudica”.