En Falucho: entretenimientos y sorteos para celebrar el Día del Niño

Bajo la consigna «Los derechos del niño», desde la Comisión de Fomento de Falucho informaron que se puso en marcha la celebración del Día del Niño, bajo la modalidad virtual, en el cual pueden participar los interesados hasta los 18 años de edad de la localidad y zona rural, realizando una filmación relatando una receta de cocina, grabar un recitado, relato o cuento, un rap, un tik tok o un dibujo en hoja tamaño A4.

En su espacio de Facebook, la Comisión de Fomento se publicó lo siguiente:

«FESTEJEMOS EN FAMILIA EL DÍA DEL NIÑO

Vamos a jugar desde casa para celebrar el Día del Niño. Proponemos e invitamos a participar en distintos entretenimientos y habrá sorteos entre los que participen.

Bajo la consigna «Los derechos del niño», podrán participar todos los interesados de Falucho y la zona rural.

PARTICIPANTES

Edad: de 0 a 18 años.

Fecha de entrega: hasta las 22 horas del sábado 15 de agosto.

Sorteo entre todos los participantes: a las 11 horas del domingo 16 de agosto (con trasmisión en vivo y en directo por nuestras redes sociales).

ENTRETENIMIENTOS

¿Que puedo hacer?

1) Una filmación relatando una receta de cocina.

2) Un recitado, relato o cuento, no más de 1 minuto de duración.

3) Un rap, no más de 1 minuto de duración.

4) Un tik tok, no más de 15 segundos de duración.

5) Un dibujo en hoja tamaño A4.

ATENCIÓN

Para la opción 1: tema libre, a elección.

Para las opciones 2, 3, 4 y 5 la temática debe estar relacionada a «Los derechos del niño». Puedes buscar informes en la Biblioteca de nuestra localidad.

¿DONDE LO ENVÍAS?

A medida que vayan finalizando compartilo en nuestras redes sociales: fb @FaluchoLaPampa e Ig @falucholapampa

o hacerlas llegar a la Comisión de Fomento.

IMPORTANTE

Puedes participar en las cinco entretenimientos. De esa manera tenés más chances en el sorteo.

Festejamos y nos quedamos en casa.