Entregaron viviendas del Plan Mi Casa en Monte Nievas

Esta mañana tuvo lugar el acto de entrega de dos viviendas del Plan Provincial Mi Casa en la localidad de Monte Nievas.La ceremonia fue encabezada por el gerente de Adjudicación del IPAV, Rogelio Schanton, acompañado por el director de Asuntos Municipales, Martín Rojas y el intendente local, Víctor Wilberger.

En nombre del Gobierno provincial, Schanton acercó el saludo del gobernador Carlos Verna y agradeció al jefe comunal por el recibimiento. Recordó que el Plan Mi Casa nació a partir de la discriminación de Nación para con la provincia de La Pampa. “Hemos pasado por muchas dificultades ya que no hubo ninguna casa en estos cuatro años”, sostuvo, agregando además que en todos estos años se venía trabajando con planes de viviendas nacionales.

El gerente del IPAV expresó que el Gobierno de La Pampa se hizo cargo de todo aquello que se olvidó el Gobierno nacional, “hoy inauguramos dos casas pero el intendente está trabajando en cuatro más, esta solución está llegando y estamos inaugurando casas de este plan en varias localidades pampeanas”.

A modo de cierre, pidió a los adjudicatarios disfrutar de las viviendas y reiteró la felicitación al intendente por el trabajo realizado.









Por su parte, Víctor Wilberger brindó la bienvenida a las autoridades e hizo hincapié en el esfuerzo realizado para lograr construir las dos viviendas. “Empezamos con la remodelación del SUM, la planta de ósmosis inversa, la huerta que tenemos en actividad, la renovación del parque automotor, y gestionamos para logar esto, que la gente espera con ansias”, dijo el jefe comunal.

Asimismo, agradeció al Gobierno provincial por la creación de este plan de viviendas, otorgando en este caso más del 50% del valor de la vivienda.

En nombre de los adjudicatarios, Leticia Lazo, expresó su satisfacción en tres palabras, “agradecimiento, emoción y felicidad, estoy enamorada de mi casa, miro y no puedo creerlo porque es hermosa, la amé desde el minuto uno, tenemos fotos con mi marido desde que era un contrapiso y a medida que la obra fue avanzando fuimos sacando fotos y videos para tener de recuerdo”.

“Nosotros somos una familia humilde que no hubiéramos podido realizar esta obra, y menos en estos tiempos difíciles, por eso damos gracias, porque es un sueño cumplido, es un techo para nuestros hijos. No es grato estar pagando por años un alquiler de algo que nunca va a ser nuestro”, manifestó entre lágrimas Leticia, quien a modo de cierre llamó a cumplir con el pago de las cuotas, “porque atrás hay más familias esperando por su techo”.