Falucho: Canonero volvió a pedir un cajero automático

El presidente de la Comisión de Fomento de Falucho, Oscar Canonero, reveló que en un contacto reciente con el gobernador Sergio Ziliotto pidió una vez más por la instalación de un cajero automático del Banco de La Pampa en esa localidad.

El jefe comunal respondió que vía teleconferencia le recordó al gobernador por esa promesa de campaña y aunque reconoció que el gobierno lleva poco tiempo de gestión el cajero podría significar una gran herramienta en medio de la pandemia, que la localidad, dijo, lleva muy bien en cuanto a las medidas de prevención y el aislamiento social.

Canonero informó que el cajero automático podría evitar muchas molestias a los vecinos de la localidad, dada la gran cantidad de operaciones que por esa vía se pueden hacer, especialmente hacerse de efectivo. De esta manera se acabarían los viajes a la localidad de Realicó, distante 24 kilómetros, donde además se hacen compras y se abastecen de algunos productos que no hay en la pequeña localidad, “como farmacia y carnicería”, indicó.

Puntualizó que “hoy es difícil, no sólo por el costo sino porque tampoco pueden ir varias personas en un vehículo. Nosotros desde el municipio siempre estamos colaborando, llevando gente. Por eso el cajero sería una gran solución”, agregó en contacto con La Arena.

CONCIENCIA

Asimismo destacó “la conciencia de la gente. Se ve muy poco movimiento y los que andan evitan la costumbre de detenerse a conversar un rato y que se formen esos pequeños grupos que son cosa cotidiana”. Informó que “seguimos las medidas, hacemos los controles y por ahí la preocupación es el tránsito que pasa por la ruta, especialmente los camiones que paran a comprar algo. Da un poco de miedo, pero no es posible tomar otra medida que no sea respetar la prevención”.

Indicó que “el resto es una vida casi normal, estamos atentos a lo que pueda pasar y a la gente le digo lo que saben, me conocer y si tienen alguna necesidad solo tienen que venir a vernos que vamos a hacer lo posible por darle soluciones”.