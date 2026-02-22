Policía frustró una estafa, vinculando a sospechosos con comercio de droga

En un rápido accionar policial, agentes de la Brigada de Investigaciones UR-I frustraron un intento de estafa telefónica conocida como «cuento del tío» en un domicilio de la ciudad de Santa Rosa.

Tras recibir un llamado sospechoso, se montó un puesto de observación con móviles policiales. Un hombre se aproximó a la vivienda minutos después y al intentarse su identificación, huyó a pie por Pasaje Holgado entre R. Pereyra y H. De la Iglesia, donde fue interceptado luego de oponer resistencia y requerir el uso de la fuerza policial. El detenido, oriundo de Ramos Mejía (Buenos Aires), de 24 años, fue trasladado a la unidad especial. En inmediaciones del hecho, se observó la presencia de un vehículo Peugeot 308 gris posiblemente vinculado al acto delictivo.

Tras una consulta en el sistema «Pampa Seguridad Activa» se confirmó el ingreso a la provincia por Catriló. El Centro de Control, Operaciones y Monitoreo (CeCOM) activó de inmediato un Operativo Cerrojo, y en el Puesto Caminero Catriló interceptó el rodado. El vehículo era conducido por un joven de 21 años de Ciudadela (Tres de Febrero, Buenos Aires), acompañado por otros dos sospechosos de 21 y 19 años, oriundos de Ramos Mejía y Haedo (provincia de Buenos Aires).

Móviles policiales procedieron a su detención preventiva bajo el artículo 238 inciso 3 del Código Procesal Penal. El rodado quedó secuestrado en el puesto caminero a disposición judicial.

En la requisa vehicular, personal de la Unidad Especial, AIC y Toxicomanía secuestró dólares, joyas y demás elementos de interés para la causa, posiblemente vinculados al hecho. La UFGNA colaboró inicialmente por la supuesta presencia de una persona menor de edad (situación luego descartada) y asistió en un traslado. La causa quedó a disposición del Juez de Control, Carlos René Ordaz, quien ordenó medidas judiciales, incluyendo prisión preventiva por 45 días para los detenidos.

El operativo conjunto, con participación de Brigada de Investigaciones, Seccional Primera, Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia «UFGNyA» y Puesto Caminero Catriló resaltó la efectividad de la coordinación policial para desarticular redes delictivas interprovinciales.