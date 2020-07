General Pico vuelve a Fase 1 por la detección de cinco casos de Covid-19

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció la medida a través de un mensaje difundido por Canal Tres, en el que le pidió “solidaridad y responsabilidad social”, para cuidar la vida de los pampeanos. El decreto efectivizando la medida ya fue publicado en el Boletín Oficial. El mandatario sostuvo que “ayer tomamos una decisión que no hubiéramos querido tomar en ningún momento. Como ustedes saben resolvimos, en virtud de la aparición de casos positivos, y lo dificultoso de aislar los contactos estrechos, pasar a Fase 1 a la ciudad de Santa Rosa, a Toay, a Macachín, y mantener la Fase 1 en Catriló”.

“En el día de hoy, hace pocos minutos, hemos confirmado que en General Pico hay 5 casos positivos, de los cuales 4 tienen nexo epidemiológico con un positivo anterior de General Pico contagiado a partir del brote de Catriló” indicó, al, tiempo que precisó que “del quinto caso aún no tenemos el nexo epidemiológico”.

Por estos motivos precisó, “hemos decidido disparar todo un dispositivo de búsqueda de contactos estrechos de estos pacientes. Esto nos permitirá tener un mapa de los aislados para tener la mejor herramienta para focalizar lo antes posible la cadena de contagios”.

“La mejor herramienta es bajar al mínimo posible la circulación de personas, pero también la aglomeración de personas. Por eso, como les dije ayer, no quedaba ninguna localidad exenta de que tomáramos esta decisión. A partir de las 0 horas de mañana General Pico también estará en fase uno”, indicó.

Añadió que la medida “va a permitir tratar de focalizar y cortar la cadena de contagios, individualizando a todos los contactos estrechos de estos casos positivos, confirmados y de los eventuales que pudieran surgir”.

Informó que al tiempo que en que daba el mensaje la pantalla de Canal Tres, “todavía están en proceso los hisopados que se hicieron durante el día de la fecha. Así que tenemos un escenario que ya amerita pasar a la etapa de aislamiento”.

“Le pido a los vecinos de General Pico la mayor responsabilidad social. Son medidas que no son simpáticas, que no nos gusta dar, pero que son necesarias, y cuando es necesario cuidar la salud de los pampeanos no podemos dudar en ningún momento”.

“Sepan que tienen el acompañamiento del Gobierno de la provincia, de todo el equipo de Salud, pero nos falta el acompañamiento de la toda la sociedad. Aislamiento, solidaridad, conciencia y como siempre lo repetimos, responsabilidad social. Con el control del Estado y la responsabilidad social vamos a tener mayores herramientas para ganarle la batalla al Covid-19”, concluyó.

Acceso directo al link con el decreto que determina el regreso de General Pico a Fase 1

ttps://www.lapampa.gob.ar/images/Archivos/BoletinOficial/2020/Sep_IV_3424.pdf