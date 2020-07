El ministro de Salud de La Pampa, Mario Khoan, dijo esta noche que hay 653 contactos estrechos bajo investigación. Tendrán que entrevistar a unas 2 mil personas en toda la provincia para bloquear el virus.

“La provincia se encuentra todavía en la fase de contención para evitar que el virus se expanda y que se incremente la cadena de contagios. Hoy tenemos 653 contactos estrechos en estudio o en investigación”, señaló.

Kohan advirtió que “si a este número se lo multiplica por 3 o por 4, no va a estar cometiendo un error. Y esto muestra la expansión que puede tener el virus”.

“Presumimos que el quinto caso de General Pico no está ligado a Catriló. Si no se bloquea la comunidad, no tiene fin esto”, advirtió.

Estado de salud

Sobre la situación de los 5 casos positivos de General Pico, que hoy pasó a Fase 1, dijo que “en este momento están en plena investigación, no tengo datos de tener complicaciones clínicas. Esto cambia minuto a minuto”.

“Hoy en la provincia tenemos internados en Santa Rosa un paciente de General Pico, uno en sala de clínicas y uno con asistencia respiratoria en estado crítico, con riesgo para su vida”, alertó.

Ética

Sobre la forma en que ingresó el virus en los últimos días, lamentó que “perdimos el beneficio de la no circulación producto de relajar la disciplina. Esto tiene un fuerte contenido ético, no solo estamos hablando de falta de libertades, estamos hablando de enfermedades”.

“Hay que entender la magnitud de la pandemia acompañado estas decisiones que son dramáticamente duras, pero de la otra forma nos va a ir dramáticamente mucho pero”, indicó.

Catriló

Consultado sobre la forma en que se inició el brote de Catriló, el ministro Kohan afirmó que está relacionado con el empleado de la empresa agropecuaria. No dio datos personales pero precisó que “dos jóvenes manifestaron falta de olfato y de gusto, consultaron telefónicamente, se los aisló 3 días, se les hizo la PCR, dieron positivo ya ahí empezó el contagio en la localidad”. (informe: El Diario)