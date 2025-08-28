Gobierno cumplió el sueño de la casa propia a familias de Ceballos

Cuatro familias de Ceballos recibieron hoy las llaves de sus hogares, construidos a través del Plan Provincial de Viviendas “Mi Casa 1”. La titular del IPAV, Erica Riboyra, no dudó en señalar la nueva etapa de las adjudicatarias porque “les van a cambiar la vida a cuatro familias, algo realmente muy especial para todos. Para que esto sea posible el Gobierno provincial trabaja a diario, poniendo su mayor esfuerzo en garantizar el acceso a la vivienda en cada localidad”.

Ceballos recibió a la delegación provincial para celebrar el acto del que tomó parte la comunidad, el intendente Juan Cruz Vega y las familias adjudicatarias.

Riboyra, en contacto con la Agencia Provincial de Noticias, sostuvo que por decisión del gobernador Sergio Ziliotto “en La Pampa se sostiene la construcción de viviendas con fondos propios, para dar respuesta a la demanda y garantizar el derecho a contar con un techo propio, en un contexto donde no se cuenta con ningún aporte del Gobierno nacional”.

Y agregó: “el Presidente se jacta por levantar la motosierra, pero lo hace con los sectores que más protección y acompañamiento necesitan del Estado. Por eso es necesario la defensa de La Pampa, con un modelo que está en las antípodas de la acción del Gobierno nacional. Y estoy orgullosa como ciudadana de tener un Gobierno que es austero, que es eficiente, que gestiona y que, por sobre todas las cosas, no se olvida de las necesidades de su pueblo, de su gente, de cada niño, niña, de cada familia que está esperando ansiosa poder tener su techo propio, su lugar”.



Finalizó reconociendo que “nos podrán criticar porque faltan más casas, nos podrán decir que no llegamos a cubrir la necesidad, pero no van a poder decir que no lo estamos intentando, que no estamos trabajando para que la obra pública no se caiga a pesar de los recortes de fondos nacionales, y que no estamos peleando palo a palo para que la Nación nos devuelva y reconozca cada peso que pusimos para terminar lo que ellos dejaron tirado, abandonado. Si no tienen ganas, o no saben cómo administrar, al menos que dejen avanzar a las provincias en solucionar los problemas de los argentinos del interior del país”.



Proyectos hechos realidad

El intendente anfitrión agradeció al Gobierno provincial y apuntó a reconocer que la obra de viviendas hoy entregadas, “comenzó durante la gestión anterior, luego de algunas cuestiones pendientes por resolver pudimos retomar los trabajos y concluirlos demostrando que cuando existe continuidad y compromiso, los proyectos se hacen realidad”. También subrayó la importancia del trabajo conjunto: “seguiremos apostando al trabajo conjunto con el Gobierno provincial, en la solicitud ya realizada para avanzar en la construcción de futuras viviendas en nuestra comunidad, porque cuando hay acompañamiento, compromiso y unidad, los resultados quedan a la vista”.



Cumplir sueños

Karen Godoy, en representación de las familias adjudicatarias, habló con emoción ante las y los presentes: “hoy es un día muy especial para mí y para las familias que me acompañan, recibir nuestra casa no es solamente recibir un techo, sino cumplir un sueño largamente esperado, el de tener un lugar propio, un espacio donde crecer, compartir y proyectar nuestro futuro”, En otro pasaje de su mensaje resaltó el valor del compromiso asumido: “Estas viviendas las cuidaremos y saldaremos para que otras familias, como hoy nos toca a nosotros, puedan cumplir el sueño de la casa propia. Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible esto, detrás de cada llave entregada hay esfuerzo, gestión y compromiso y eso se traduce en esperanza para muchas familias. Estas casas no son solo ladrillo y cemento, son el inicio de una nueva etapa de vida, la base sobre la cual construiremos sueños, recuerdos y un futuro mejor dentro de esta comunidad que acompaña, que comparte y que nos hace sentir en casa”.