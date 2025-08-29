Histórico en la Salud Pública pampeana: el René Favaloro superó las 100 cirugías cardiovasculares

El Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro marcó recientemente un logro histórico: la concreción de un centenar de cirugías cardiovasculares en pacientes adultos, todas de alta complejidad. Este avance consolida el crecimiento sostenido de la Red Provincial de Salud y a su vez reafirma el compromiso del Gobierno pampeano con el acceso equitativo a la salud.

Las intervenciones, que incluyen procedimientos quirúrgicos de diversa índole, se realizaron íntegramente en territorio pampeano, evitando traslados prolongados a otras jurisdicciones y fortaleciendo la atención especializada en salud pública. En este sentido el susbsecretario de Salud, Gustavo Vera, señaló a la Agencia Provincial de Noticias que el hecho resultó posible porque el Hospital “alcanzó los estándares tecnológicos exigidos a nivel nacional por el Colegio de Cirujanos Cardiovasculares y las autoridades competentes. Este cumplimiento lo ubica como un Centro que reúne las condiciones necesarias y satisface los requisitos establecidos, lo cual lo habilita como prestador autorizado para la realización de cirugías cardiovasculares de alta complejidad”.

Y destacó que desde aquella primera cirugía a cielo abierto realizada en diciembre de 2023 “el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital fue evolucionando con decisión, planificación y compromiso. Merced a la voluntad política del gobernador Sergio Ziliotto, se incorporó tecnología de última generación, se garantizó el suministro continuo de insumos y prótesis, y se conformó un equipo multidisciplinario que trabaja con excelencia, vocación y articulación constante”.

El funcionario subrayó que este tipo de avances son posibles cuando la salud se convierte en prioridad de gestión: “La decisión del Gobernador de aumentar la complejidad del Hospital permitió que cada pampeano y pampeana acceda a prestaciones de calidad sin tener que salir de la Provincia. Esto evita desarraigos, reduce el impacto emocional y económico en las familias, y fortalece el sentido de pertenencia al sistema sanitario local”.

En un contexto nacional marcado por el ajuste en prestaciones y la desfinanciación del sector, el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro desde La Pampa se posiciona como un Centro Regional de desarrollo y atención integral.

“Cada cirugía representa una historia de vida. Son personas que, junto a sus familias y a sus seres queridos, enfrentaron situaciones críticas y pudieron resolverlas en un hospital público que crece día a día”, concluyó el subsecretario.

Realidad consolidada

El cirujano cardiovascular Mariano Irigoyen, referente del servicio en el Hospital René Favaloro, repasó el recorrido de una especialidad que, en menos de dos años, logró posicionarse como modelo de atención en Salud Pública en el centro del país. “A fines de 2023 dimos inicio formal a la actividad quirúrgica cardiovascular en el ámbito público pampeano, con la primera cirugía cardíaca realizada. Comenzamos con una intervención mensual y hoy alcanzamos un ritmo de hasta 16 procedimientos por mes, demostrando un elevado nivel de capacidad operativa”, señaló.

Este crecimiento sostenido, explicó, fue posible por la articulación estratégica alcanzada. “La evolución del servicio responde al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Ministerio de Salud, la Dirección del Hospital, el equipo de Recursos Humanos, el personal de enfermería y los servicios complementarios que nos respaldan. También es clave la confianza de la comunidad médica, que nos elige para derivar pacientes complejos”.

Procedimientos de alta complejidad

Consultado sobre el tipo de intervenciones realizadas, detalló que se concretaron 100 cirugías cardiovasculares en adultos, todas de elevada complejidad.

“Entre los procedimientos más frecuentes se encuentran las revascularizaciones miocárdicas mediante bypass coronario, los reemplazos valvulares aórticos y mitrales y las cirugías sobre la aorta, como el reemplazo de la aorta ascendente y las intervenciones en el arco aórtico. Estas últimas requieren técnicas avanzadas, equipamiento específico y una coordinación precisa entre equipos multidisciplinarios”.

Este conjunto de prácticas posiciona al Hospital René Favaloro como un centro de referencia regional, consolidando su rol dentro de la red pública de atención especializada.

Impacto local y alcance regional

Todas las cirugías fueron resueltas dentro del territorio pampeano, evitando el desarraigo de las familias: “Evitar traslados a Buenos Aires permite preservar los vínculos familiares, reducir el ausentismo laboral y facilitar el acompañamiento durante el proceso quirúrgico y la recuperación. También, el servicio recibió pacientes de otras provincias como San Luis, el oeste bonaerense y Bahía Blanca, lo que confirma su creciente reconocimiento en la región” explicó.

Proyecto profesional y arraigo

Desde una mirada personal, Irigoyen compartió su decisión de radicarse en La Pampa: “Buscaba calidad de vida y la posibilidad de desarrollar mi especialidad en un entorno que permitiera crecer profesional y humanamente. El objetivo era contribuir en la formación de un servicio de excelencia, con capacidad resolutiva y vocación de convertirse en un faro asistencial en el centro del país”. A menos de dos años del inicio, el equipo logró consolidarse con fuerte integración local. “Si bien al principio trabajamos con equipos mixtos -profesionales bonaerenses y pampeanos-, el intercambio de saberes fortaleció el recurso humano pampeano y nos permitió avanzar hacia la autonomía técnica del servicio”, destacó. Finalmente, Irigoyen expresó su gratitud: “Desde el servicio agradecemos profundamente a la comunidad pampeana, a los profesionales que nos acompañan día a día y a las autoridades provinciales por la presencia continua. La confianza depositada en nuestro trabajo es el motor que impulsa el crecimiento de esta especialidad en la región”.