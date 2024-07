Gobierno pampeano entregó 23 viviendas del ‘Plan Mi Casa’ en Parera

Corresponden al plan Mi Casa que se realiza con fondos provinciales, y ejecutan los municipios. El acto estuvo encabezado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, quien destacó que «La Pampa es ejemplo por el orden, por la eficiencia, por el superávit fiscal» y subrayó la importancia de la política habitacional impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, quien continúa y profundiza la construcción de viviendas, como un factor que brinda dignidad e inclusión.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y la titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), junto al intendente Damián Leone. También estuvieron presentes el diputado provincial Hernán Pérez Araujo, el director de Asuntos Municipales Juan Carlos Pavoni, demás autoridades municipales, y el ex intendente Juan Carlos Olivero.

Fernández destacó que (la de viviendas) «es una política que es bandera en la Provincia, y tiene que ver con la política habitacional, con la construcción de viviendas a través del Plan ‘Mi Casa’, que son recursos aportados directamente por el Gobierno provincial. Sin lugar a dudas, es algo muy importante, es algo que tenemos que valorar, porque muchísimas veces naturalizamos todo lo que tenemos las pampeanas y pampeanos, como esta política habitacional de tantos años”. Y aclaró que “tuvimos tropiezos, como del 2015 al 2019, donde durante el Gobierno macrista solo llegaron 63 viviendas a toda la provincia de La Pampa. A partir de ahí, el entonces gobernador Carlos Verna tomó la decisión de avanzar en este programa, y nuestro gobernador, Sergio Ziliotto, de sostenerlo y profundizarlo».

Además, indicó que «La Pampa es ejemplo por el orden, por la eficiencia, por el superávit fiscal, y fíjense la contradicción: el Gobierno nacional, que hace gala de querer hacer todo esto, castiga a La Pampa quitándole recursos que le corresponden. Nos habla de independencia, una independencia que se va a celebrar en el día de mañana, pero quieren a La Pampa sumisa, de rodillas. Cada pampeana y pampeano tiene que saber que el Gobernador no fue invitado a este acto, y que nosotros nunca nos oponemos al diálogo, al consenso, pero si tenemos una postura firme es porque vamos a defender todos los derechos conquistados a lo largo de estos años. Mucho nos hablan de la libertad, pero no hay libertad sin justicia social, sin pluralidad de voces. En esto quiero agregar mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional: desde hoy han silenciado todas las señales de LRA que tienen sus bases en cada una de las provincias para retransmitir únicamente desde Buenos Aires, silenciando muchísimas voces en todo el país». Por último, señaló que «hay una decisión de nuestro Gobernador de cuidar los intereses de las pampeanas y pampeanos, y eso es lo que está haciendo. Quiero confirmar que ya los van a estar notificando para firmar por la construcción de nuevas viviendas. Por eso la articulación entre Provincia y municipio tiene que ser permanente, los invito a que nadie les robe los sueños o las esperanzas. Nos están quitando los recursos, pero más que nunca estamos de pie».

Intendente

El intendente anfitrión agradeció al Gobierno provincial y al Instituto por este cupo de viviendas en la localidad. «Hace más de un año, cuando asumí, la mayoría de estas obras ya estaban concluidas, por lo tanto agradezco a todas las personas que participaron en la construcción de estas viviendas». El jefe comunal agregó que «estas obras son realmente importantes para las economías locales. Más allá del momento complicado, esta obra implicó una inversión de más de 550 millones de pesos. Para que se den una idea, 370 millones de pesos, más o menos, quedaron en la localidad. Esto fue una PyME para nosotros durante este tiempo y se llegaron a generar más de 70 puestos de trabajo por contratación de mano de obra local». Por último, Leone señaló que «hoy esto deja de ser una vivienda y pasa a ser un hogar para cada uno de ustedes. Sabemos que son tiempos complicados, pero ya no van a tener que pagar un alquiler, con lo costosos que están. Les pido que hagan el esfuerzo de pagar las cuotas y cuidar estas casas que hoy están recibiendo».

Reconocimiento

En representación de las familias adjudicatarias, habló Agustina Herrero, quien con mucha emoción hizo referencia a que «hoy es un día muy especial para todos nosotros. Con mucha esperanza esperamos primero el sorteo, aun sabiendo que tenía pocas posibilidades. Mi fe siempre estuvo ahí. Cómo olvidar ese día de tanto festejo entre llantos y risas junto a mi familia. Cuando salió mi número abracé bien fuerte a mis hijos porque sé lo que deseaban tener su casa, y ahora sí van a poder dormir calentitos. Así como hoy nos tocó a nosotros, espero que sean muchos más los que puedan tener su casa». Y finalizó diciendo: «quiero agradecer al gobernador, Sergio Ziliotto, y a todas las personas que hacen posible que hoy estemos cumpliendo este sueño».