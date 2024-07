Se inauguró la ampliación del CIC del Barrio Rucci en General Pico

Tuvo lugar hoy el acto de inauguración de un Salón de Usos Múltiples que forma parte de la ampliación del Centro Integral Comunitario (CIC) de Barrio Rucci, en la ciudad de General Pico, espacio que forma parte de una red federal de Centros Integradores Comunitarios y es el único en su tipo, en funcionamiento en toda La Pampa.

De la ceremonia formaron parte los ministros, de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, concejales, demás autoridades provinciales y municipales, de salud, integrantes de este espacio y comunidad barrial, quienes fueron recibidos por la intendenta local, Fernanda Alonso.

En nombre del Gobierno provincial, el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos acercó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto y recordó los inicios de este espacio, hace 20 años, “cuando todo era un sueño, cuando estaban levantándose los pilares, cuando Argentina se venía levantando de los cimientos de la crisis de 2001 y se había lanzado el Plan Jefas y Jefes donde la salida era a través del trabajo”.

“De esa foto que tengo, hoy vuelvo, 20 años después, y me encuentro con todo esto que la verdad, Fernanda y comunidad de Pico, no es más que para felicitarlos. Es sentirnos orgullosos como pampeanos y pampeanas que en una ciudad como General Pico lo comunitario tenga tanta relevancia, donde el Estado, provincial, municipal, se haga presente en esas cosas. En estos tiempos donde se critica tanto el rol del Estado, donde nos podemos jactar de destruirlo desde adentro, nosotros creemos que es cuando más Estado tiene que haber, porque el Estado se puede percibir en dos momentos, en este, cuando aparece una nueva construcción, cuando la comunidad se la apropie y empiece a dar contenido, y otro, lamentablemente, cuando el Estado se corre, cuando desaparece de una función y hay alguien que lo está padeciendo porque no tiene las respuestas que siempre nos hemos esforzado como Gobierno en tener al pampeano, a la pampeana, al piquense a la piquense, con respuestas de un Estado presente”, continuó Diego Álvarez.

A modo de cierre agradeció poder compartir este momento de profunda emoción con los presentes, felicitando a la intendenta, equipo de trabajo y comunidad de General Pico por esta impronta –municipal- de preponderancia a lo social y comunitario, “muchas veces se prioriza sobre la obra pública, y esto nos encuentra dando preponderancia a la posibilidad que las comunidades se vayan desarrollando socialmente. Felicitaciones a barrio Rucci, Fernanda (Alonso) por haber puesto tanto de vos, nosotros hemos sido acompañantes pero sí compartiendo la mirada”, concluyó el ministro, no sin antes comentar que se extrañan los Gobierno nacionales que acompañaban a La Pampa y localidades para su desarrollo y cuidado de las comunidades.



La jefa comunal piquense agradeció la masiva presencia en este acto tan especial, en una gran comunidad que conforma el Centro Integrador Comunitario, único en La Pampa y que data de 20 años. En dicho contexto recordó que en su momento estaba la oportunidad de construir uno de mínima o de máxima, y que se definió la primera alternativa cuando la ahora intendenta era secretaria de Desarrollo Social del municipio, “se hizo con mano de obra del Plan Jefas y Jefes que habían constituido una cooperativa y así fue que se levantó lo que disfrutamos hasta el día de ayer que fue nuestro Centro Integrador Comunitario» dijo. Cerrando el acto se realizó una presentación musical, a cargo de la artista local Flor Fernández, acompañada por el músico Julio Ortiz.