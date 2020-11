Intendente de La Maruja destacó el manejo provincial de la pandemia

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el jefe comunal de La Maruja, Gustavo Cein, quien además es médico, se refirió al manejo de fases y medidas adoptadas por las autoridades provinciales durante esta pandemia por COVID-19. En ese marco, contó la experiencia de su localidad muy afectada, pero que hoy gracias a una rápida intervención y al comportamiento social, goza de buen estatus sanitario.

En La Maruja aparecieron 11 casos en un lapso muy corto de tiempo, “yo en realidad digo 13 porque hay dos vecinos de la localidad de Trenel que estaban aquí y luego viajaron a Trenel, y al llegar, a las 24-48 horas dieron positivo. Verdaderamente eclosionó y fue duro, difícil de asumir en el pueblo lo que estaba sucediendo. Tuvimos una rápida respuesta, una comunicación permanente con el Gobierno provincial, con Salud, vino la directora de Epidemiología Ana Bertone, el equipo trabajó muchísimo en nuestra comunidad, el doctor Ortiz y toda la gente del hospital local”, recordó Cein.



Ante esta situación, el intendente remarcó: “Noté que afloró muchísimo la solidaridad de todo el pueblo, resalto el hecho de los comerciantes, tuvimos 300 aislados de repente en una comunidad en la que somos 1.300 personas. Esto dificultó el ir a hacer las compras y los comerciantes armaron sistemas de delivery y pudieron llevar la mercadería a toda la gente que la requería. Desde la Municipalidad también tuvimos gente que estuvo permanentemente trabajando, el Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social con los teléfonos abiertos y el apoyo constante. En ese momento fueron 50 familias con asistencia de alimentos y demás necesidades, fue un momento muy complejo pero muy rápido resuelto, eso es lo que nosotros destacamos”.

La localidad se paró prácticamente por completo, quedando solo los comercios abiertos, “se decretó muy rápido la Fase 2, necesaria ante esta situación, porque la rápida respuesta del Gobierno provincial hizo que se parase la actividad, que no se mueva la gente en el pueblo y a las dos semanas no teníamos ningún caso activo y tampoco casi personas aisladas”, continuó.

Contando que la mayoría de los casos cursaron la enfermedad con síntomas leves, Gustavo Cein explicó que ninguno de los pacientes locales debió ser internado.



Dejando de lado por un segundo el cargo de intendente para referirse al manejo sanitario como profesional, el médico consideró que “cursamos unos largos 8 meses de pandemia y se está muy avanzado con el tema de la vacuna rusa a la espera de que llegue. Escuché declaraciones del ministro de Salud que quiere que La Pampa sea una de las primeras provincias que tenga un alcance masivo la vacunación para poder cortar el virus. Yo creo que hubo un manejo muy bueno de la pandemia, a título personal destaco el buen manejo de todo el equipo de Provincia, encabezado por nuestro gobernador que, como ya lo he dicho anteriormente, se ocupó de la salud de los pampeanos. El tema de manejar la situación con las fases ayuda muchísimo, en La Maruja cuando llegó el momento de pasar de Fase 5 a Fase 2, que fue muy rápido, se disminuyó la circulación en la localidad porque el impacto era muy importante con todos estos casos que fueron en el transcurso de 5 o 6 días, todos juntos, lo primero que imaginaba era que la situación se iría por las nubes y se multiplicarían los casos, teniendo en cuenta que en las pequeñas comunidades como la nuestra tenemos pocos comercios y a esos comercios los recorremos todos”, indicó.

“También fue importantísmo el tema del aislamiento, que en ese momento de aislarse se paró la circulación y disminuyeron los contagios, esto lo vimos en los brotes de Catriló, de Intendente Alvear, verdaderamente el equipo de Salud de la Provincia fue a trabajar en conjunto con los municipios y la solidaridad y entendimiento de la gente. Me tocó estar aislado 12 días y el aislamiento ya es difícil de asumir, pero hay que entender que uno circulando pone en riesgo la salud de otra persona, es para destacar que el virus no viene a tu casa, vos lo vas a buscar y te lo llevás. Ahí es donde está el secreto de todo, por eso es tan importante respetar la fase, respetar la cantidad de personas, el aislamiento, el distanciamiento, el uso de barbijo, el lavado de manos, el uso de alcohol el 70%, tan importantes para que podamos volver a las actividades con estas nuevas normalidades y así no provocar un deterioro económico importante en la sociedad. Porque acá no se trata de o la salud o la economía, va todo de la mano, tenemos que cuidar todas las aristas que hacen a lo cotidiano en la vida de cada ser humano, y hacia eso encarriló el Gobierno de La Pampa, el gobernador con todo su equipo, el Comité de Crisis, para primar la salud y también las actividades económicas. En La Pampa las actividades económicas se fueron desarrollando en la medida que se pudieron desarrollar y cuando hubo que decretar un retroceso de fase para disminuir la circulación fue rápido y se pudo contener el foco de los brotes en las distintas localidades”, concluyó Gustavo Cein.