Jornada muy importante en la historia de Metileo

Ayer, jueves 5 de diciembre de 2019, Metileo vivió una jornada muy importante en su historia, al quedar inaugurada la obra de acceso a la localidad, con sus colectoras e ingreso, se presentó la nueva iluminación led en el lugar y en la plaza central. También dejaron oficialmente inaugurada la planta de ósmosis inversa, que permite a los vecinos acceder a agua mineralizada.

Formaron parte de la ceremonia el secretario de Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo, los ministros, de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, y de Seguridad, Julio González, el presidente de Vialidad Provincial, Jorge Etchichury, el administrador de APA, Julio Rojo, la diputada nacional, Melina Delú, intendentes de localidades vecinas, diputados provinciales, concejales, demás autoridades provinciales y municipales, quienes fueron recibidos por el intendente Juan Carlos Pavoni.

ETCHICHURY

El presidente de Vialidad Provincial recordó cuando oportunamente recibió el llamado del gobernador Carlos Verna para contarle sobre la necesidad de Metileo de contar con una obra que mejore su acceso y seguridad en el tránsito, a partir de la obra vial sobre rutas 7 y 102. “Era necesario también iluminarlo y lo hemos hecho, para otorgarle a todos los vecinos seguridad a la hora de ingresar y a su vez también un gran confort para los usuarios que vayan a Pico, que la disfruten y felicitaciones”.

ROJO

En tanto, Julio Rojo expresó su satisfacción al poder compartir con toda la gente de Metileo la culminación de estas obras, sobre la nueva planta de ósmosis inversa y la readecuación del edificio que alberga la misma, el administrador de APA sostuvo que “la obra tiene un solo objetivo, mejorar la calidad de vida de toda la población”.

Rojo informó que en estos cuatro años de gestión, a través de este Programa Provincial de Agua y Saneamiento (Pro.P.AyS) la Provincia hizo trabajos en 75 localidades, con obras que más allá de la inversión económica mejoran la vida de las personas, en este caso con la posibilidad de poder acceder a agua potable y de calidad.

PAVONI

El jefe comunal fue el encargado de brindar la bienvenida a las autoridades y aprovechó la ocasión para agradecer a todos los que apoyaron la realización de este proyecto, “esta obra que Vialidad Provincial ha hecho no solamente favorece al pueblo en su conjunto sino que va un poco más allá, porque favorece a La Pampa regionalmente”.

Recordando palabras del gobernador Verna respecto a la política provincial donde no hay pueblos chicos ni grandes sino pampeanos con necesidades, el intendente consideró “esta es una obra para todos los pampeanos, porque por aquí transita mucha gente y podrá hacerlo con seguridad, las dársenas que se hicieron, la iluminación, permiten eso, y Metileo se vio beneficiado con la mejora en la circulación interna”.

Pavoni hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos y a la buena administración, que permitió a lo largo de la gestión hacer 20 viviendas -a través del Plan Mi Casa, con aportes de Provincia y del municipio, y viviendas municipales-, “lo que no solo nos dio la satisfacción de entregar su casa a estas familias sino además generar mano de obra local. Esto nos permite crecer, desarrollarnos, tener un pueblo inclusivo. Utilizamos todas las herramientas que el Gobierno provincial pone a disposición y de esa manera hoy podemos decir que tenemos un pueblo que se ha desarrollado en infraestructura, en educación, en salud, en lo social, porque trabajando juntos mejoramos la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó.