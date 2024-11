Localidades norteñas se suman al sistema de turnos online en Salud Pública

El Gobierno de la Provincia de La Pampa, a través de los Ministerios de Conectividad y Modernización y de Salud, continúa marchando rumbo a la transformación digital de los servicios de salud a través del sistema de turnos vía web. El mismo permite a los ciudadanos obtener sus turnos en el primer nivel de atención de Salud Pública, desde la comodidad de sus hogares, reduciendo significativamente los tiempos de espera y mejorando la planificación de los recursos humanos.

Cabe recordar que el sistema de turnero web se encuentra activo en 60 localidades pampeanas gestionando alrededor de 24 mil turnos durante el año.

En esta ocasión, el Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico fue la sede en la cual se realizó el lanzamiento del turnero web para las localidades de Vértiz, Monte Nievas, Quemú Quemú, Relmo, Speluzzi, Metileo, Hilario Lagos, Dorila, Villa Mirasol, Miguel Cané, Intendente Alvear, Bernardo Larroudé, Adolfo Van Praet, Sarah, Ceballos y Falucho. También se implementó en los nueve centros de salud de General Pico.

Esta zona comprende el 20% del proceso de implementación iniciado a principios de año, alcanzando actualmente el 80% del total de turnos provinciales. En este territorio se gestionan 126.891 turnos anuales del primer nivel de atención, beneficiando a las 88.569 personas que residen en las localidades mencionadas.

La presentación oficial contó con la presencia de Mario Rubén Kohan, ministro de Salud; Antonio Curciarello, ministro de Conectividad y Modernización; Cintia Zalabardo, subsecretaria de Salud Social y Comunitaria; Lucas Gaggioli, subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructura que fueron recibidos por Fernanda Alonso, intendenta de General Pico.

La implementación se está desplegando progresivamente en los 122 centros de salud de las cinco zonas sanitarias provinciales, adaptándose a las necesidades específicas de cada centro. Este desarrollo permitirá organizar y gestionar eficientemente las 580.000 atenciones de medicina general primaria anuales, evitando filas y tiempos de espera innecesarios, y mejorando significativamente la calidad de los servicios públicos. Para mediados de diciembre el sistema estará totalmente implementando en todos los centros de salud públicos.

Beneficios

La plataforma de turnos web facilita a los usuarios solicitar y gestionar sus turnos de primer nivel de atención de Salud Pública desde la comodidad de sus hogares. Esto es especialmente beneficioso para personas con movilidad reducida, residentes en zonas rurales o con horarios laborales complicados, quienes pueden encontrar barreras significativas en los métodos tradicionales. En la actual era digital, la eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos son fundamentales para sostener el bienestar de la ciudadanía. En este contexto, el turno online no solo es una ventaja, sino que viene a evacuar una necesidad concreta.

Durante el acto de presentación, el titular de la cartera sanitaria puso énfasis en este proyecto, iniciado hace tiempo, vinculado al desarrollo de programas, “tuvieron un basamento fundamental, y es la presencia del Ministerio de Conectividad, la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto de avanzar con todo el esfuerzo que se hizo para tener conectividad en la Provincia”.

Kohan pidió dimensionar la importancia de contar con estas herramientas y seguir trabajando de esta manera para continuar acortando las distancias, en una provincia de grandes extensiones territoriales y baja densidad poblacional.

Hizo particular hincapié en un reciente informe nacional que ubica a La Pampa en el primer lugar respecto a Salud Digital, permitiendo, a partir de un Estado presente, llegar a los sitios más alejados de la Provincia.

“Estamos anunciando el Turnero Web y ha sido un esfuerzo muy grande. Establecer autopistas digitales sobre las cuales deslizarnos, hoy estamos todos interconectados, vamos hacia los hospitales sin paredes, no tiene que haber un especialista físico en cada pueblo, pero están todos los especialistas, en cada rincón de la Provincia, a través de la autopista digital. Puedo consultar un neumonólogo que está en la ciudad de Pico, viviendo a 300 km de distancia, y ver juntos las espirometrías del paciente y discutir estrategias terapéuticas, y cuando agoto la instancia recién ahí paso al segundo nivel, en el sentido de trasladar el paciente”,

ejemplificó.

«Cardio 365» acortó distancias

Otro claro ejemplo sobre la importancia de aplicar tecnología fueron los resultados del Programa Cardio 365, “desde sus inicios a esta parte fue convocado casi 5.000 veces, solo el 19% de esas convocatorias necesitaron traslado. Antes de la existencia de este programa (de conectividad) se trasladaban 5.000 pacientes. No es un ahorro de plata, es un impacto social y en la salud, importantísimo”.

Dejando en claro que queda mucho camino por recorrer, el ministro sostuvo que, de seguir en esta línea de acción, “vamos a lograr cubrir las necesidades de la comunidad. Es allí donde adhiero a las palabras de Antonio (Curciarello) cuando dijo que es una falacia y que atrasa 100 años discutir Estado-Mercado, creo que además de ser una falacia es un entretenimiento alegre para hacer cualquier cosa”.

A modo de cierre expresó: “Un Estado eficiente, un Estado atento a la necesidad de la comunidad, un Estado que gestiona, ese es el Estado que necesitamos”.

Eficientizar y mejorar el Estado

Curciarello sostuvo que el sistema implementado “se da en un contexto complejo para todos los que, de un lugar u otro, trabajamos en el Estado. Complejo porque nosotros venimos a implementar algo que trata de hacer más eficiente y mejor al Estado. Vemos que se pretende destruirlo, pero al mismo tiempo se lo carga de cosas. Desde nuestra concepción del Gobierno provincial, en la que no pretendemos un Estado absoluto, pero menos uno ausente que deja desamparados a los pampeanos y las pampeanas, es que tratamos de agudizar la creatividad en todo lo que podemos y que esté a nuestro alcance y que haga que la sociedad de La Pampa esté mejor”.

Y agregó “es una herramienta más para que se mejore desde algo tan pequeño como es ir a sacar un turno, pero que te haga un poco más eficiente el tiempo. Buscamos que cuando uno vaya al Centro de Salud vaya a atenderse y no a hacer un trámite. Hoy tenemos un sistema hecho por gente especializada, por gente formada, por gente capacitada que trabaja para el Estado y lo hace de la mejor manera, así que también para ellos mi reconocimiento. Vamos a seguir implementando este sistema progresivamente y estamos a disposición del Ministerio de Salud para encontrar herramientas que hagan que la calidad de vida a través de la tecnología sea cada día un poco mejor”, finalizó.

Por su parte, la intendenta de la ciudad brindó la bienvenida y agradeció la presencia en esta jornada tan importante, “gracias por agregarle esta tecnología, esta posibilidad a cada uno de los usuarios de nuestra salud pública, de acceder de una manera mucho más práctica y dejar de invertir horas, espera y lo que implica venir a sacar un turno en persona”.

Alonso agradeció al Gobierno provincial “que haya podido avanzar en esta cuestión”, y destacó la presencia de los ministros, “entiendo que están trabajando todo el día para hacernos un poco más fácil la vida de las y los ciudadanos de la provincia de La Pampa, y una vez más está demostrado con hechos”.