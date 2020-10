Marinistas y Compromiso: dos que también quieren seguir en el juego

(Por Norberto G. Asquini).- Todavía falta mucho para las decisiones electorales de 2021, pero algunos quieren apurar los tiempos. Frente a la movida de algunos sectores del vernismo, está la reacción de los sectores internos que defienden sus espacios. La marinista Convergencia y Compromiso quieren ser parte del armado 2021.

Las aguas se agitaron un poco luego de la difusión periodística de las versiones que indican que el ex gobernador Carlos Verna podría ser candidato a senador en las próximas legislativas. Como habíamos indicado en esta columna, es la referencia y la ficha central del tablero político provincial. El candidato natural y lógico del Frejupa. El segundo nombre en esa boleta corresponde al kirchnerismo. Ambos sectores son la alianza estratégica de la gobernabilidad y reflejo de lo que ocurre a nivel nacional en el peronismo. Estas movidas mediáticas, al que los distintos sectores -hasta del mismo vernismo- llaman en la jerga “operaciones”, le servirían a quienes se beneficiarían con que Verna encabece la lista, pero son solo versiones usadas para apurar los tiempos.

En el corto plazo no parece que haya definiciones, pero mientras tanto las versiones repercuten en el campo político. ¿Por qué la danza de nombres hoy son una ficción? Verna no necesita un operativo clamor para ser candidato. La dirigencia peronista coincide que es el actor central de la próxima elección y que de querer ser candidato podría definirlo él y solo él sin necesidad de maniobra alguna. Además, porque movidas de esta índole son prematuras y extemporáneas: la pandemia está desatada con toda su furia en el país, la crisis económica está en ebullición, la gente está agotada y hasta irritada con la actual situación social, y todavía no sé sabe qué pasará en 2021 y menos con las próximas elecciones.

Sectores en estado de alerta

Esta maniobra para instalar el nombre del ex mandatario encendió cierta alerta en los sectores que en la nueva configuración del peronismo pampeano parecen quedar a la sombra de la alianza vernismo-kirchnerismo nacida en 2019.

Esta semana se pudo ver la foto de los diputados Espartaco Marín, Ariel Rojas y Leonardo Avendaño (Frente Peronista Barrial) en una recorrida por distintas localidades. La imagen, por supuesto, tiene una intencionalidad política, más allá de la noticiosa.

Marinistas y Compromiso están avisando. No quieren quedar afuera del juego electoral ni de las decisiones electorales. Hubo una movida mediática, y ahora hay reacción de quienes también son actores de la política provincial. Ambos tienen actualmente legisladores en el Congreso que terminan su mandato en 2021 (Norma Durango como senadora, Ariel Rauschenberger como diputado), no quieren perder cargos legislativos y quieren apuntalar sus espacios dentro del peronismo.

Quieren ser parte de la mesa de las decisiones. Y parte del armado, lo que significa estar con cargos en las listas y no quedar solo como espectadores de un juego ajeno. Algunos hasta deslizan que de quedarse sin nada, al menos lo harían en una interna para legitimar cada espacio.

Lo que se dice

Desde el marinismo las fuentes consultadas indican que “movidas como esta generan malestar en el resto, esto nos lleva a agruparnos a quienes pretendemos sostener los espacios legislativos que tenemos. Si estas son las nuevas reglas de juego, nosotros también queremos jugar, no solo acompañar, y si no somos parte de las decisiones, que la gente sea la que defina el lugar que nos toca a cada uno”.

Desde Compromiso también lo analizaron: “Rauschenberger tuvo un mandato en el que tuvo que enfrentar las políticas del macrismo junto a Ziliotto y juntó experiencia. Hoy es parte de la bancada oficialista y tiene muy buena relación con el gobierno nacional. Sería importante que continuará en el Congreso”.

A partir de 2019 el escenario político provincial se reconfiguró. Poco después sobrevino la pandemia que trastocó todos los mundos posibles. El gobernador Sergio Ziliotto sumó legitimidad y capital político durante estos meses. La convivencia al interior del Frejupa se mantiene, pero se debe construir y sostener luego de la sucesión gubernamental y el cambio de escenario político nacional. Para las legislativas 2021 todavía falta mucho y cualquier definición es prematura. Pero algunos no quieren quedarse afuera del juego antes de tiempo.