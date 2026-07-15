Monte Nievas: Gobierno entregó viviendas y anunció la construcción de más unidades

En una jornada teñida de colores blanquicelestes a tono con el evento mundialista generado por el fútbol, cuatro familias de Monte Nievas recibieron esta mañana las llaves de sus nuevas viviendas, construidas a través del Plan Provincial “Mi Casa 4”. Durante el acto se firmó un convenio para avanzar con la construcción de otras dos viviendas en la localidad.

La ceremonia contó con la participación del ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el intendente de Monte Nievas, Germán Wilberger; la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra; el diputado provincial Sergio Pregno; autoridades municipales, familiares, amistades y vecinos de las familias adjudicatarias. “Trabajar y esforzarnos por un objetivo común es lo que nos identifica como argentinos y pampeanos” dijo la titular del IPAV en su discurso. La presidenta destacó el particular clima que acompañó la entrega y trazó un paralelismo entre el sentimiento generado por la Selección Argentina de Fútbol y el trabajo realizado para garantizar el acceso a la vivienda. “Es hermoso verlos con las camisetas, las vinchas y la copa. Hoy estamos así porque se juega un partido que despierta un sentimiento muy fuerte en todos. Y hay algo de la Selección Argentina que se relaciona directamente con lo que estamos haciendo esta mañana: trabajar y esforzarnos para alcanzar un objetivo común”, expresó.

En ese sentido, afirmó que el objetivo del Gobierno provincial es que cada vez más familias pampeanas puedan acceder a su casa propia. “Esto es lo que logramos cuando tenemos un Gobierno que trabaja con un objetivo claro: dar respuesta a una de las necesidades más profundas de las pampeanas y los pampeanos, que es contar con una vivienda”, señaló. Destacó, además que la política habitacional continuará en Monte Nievas. “Hoy entregamos cuatro viviendas y, por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, firmamos con el intendente un convenio para construir otras dos en la localidad”, confirmó. Finalmente, sostuvo que tanto las viviendas entregadas como las próximas que comenzarán a ejecutarse son resultado de una decisión política del Gobierno provincial. “Nuestro objetivo común es estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y brindar soluciones concretas a las pampeanas y los pampeanos”, concluyó.

Construyendo futuro

El intendente anfitrión valoró el esfuerzo realizado por el Gobierno provincial y destacó el impacto que la construcción de viviendas genera en toda la comunidad. “Este Plan da vida: genera trabajo para los albañiles, movimiento para el comercio y permite que nuevas familias puedan construir su hogar. También nos compromete, como funcionarios y como Municipalidad, a continuar trabajando”, expresó.

El jefe comunal señaló que las nuevas viviendas también permiten ampliar y transformar la localidad. “Antes no tenía sentido hacer una plaza en este sector porque no había nada. Ahora están sus casas, donde van a criar a sus hijos y verlos crecer”. Sin apartarse del clima futbolero de la jornada, agregó: “Qué más podemos pedir que estrenen sus casas en un día en el que gane Argentina y que el domingo puedan estar festejando en sus nuevos hogares”.

“Comenzamos una nueva etapa”

En representación de las familias adjudicatarias, Melanie Mariqueo agradeció la posibilidad de acceder a una vivienda y destacó el comienzo de una nueva etapa para cada una de ellas. “Hoy no solo recibimos una vivienda, sino también la oportunidad de comenzar una nueva etapa y construir un hogar lleno de amor, esperanza y nuevos recuerdos”, expresó. Manifestó el compromiso de las familias con el cuidado de las casas y la construcción de una buena convivencia barrial. “Nos comprometemos a cuidar nuestros hogares y a construir un barrio unido, donde reine el respeto. Gracias por brindarnos la oportunidad de comenzar una nueva historia en este lugar, donde veremos crecer a nuestros hijos y construiremos un futuro mejor”, concluyó.