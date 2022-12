Nueva Terminal de Ómnibus: “el objetivo es darle a Santa Rosa la jerarquía de una capital”, dijo Ziliotto

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó hoy la licitación de la nueva Terminal de Ómnibus de Santa Rosa y destacó que la obra “fue un compromiso de compaña que estamos cumpliendo”, al tiempo que aseguró que el objetivo es darle a la ciudad “la jerarquía de una capital de provincia”.

El intendente Luciano di Nápoli calificó la obra como “trascendental e histórica” y valoró la posibilidad de gestionar junto al Gobierno provincial, soluciones para Santa Rosa. Acompañaron al mandatario pampeano el intendente municipal, Luciano di Nápoli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; la viceintendenta municipal, Paula Grotto; funcionarios provinciales y municipales; y representantes de las empresas oferentes.



“Al recorrer otras capitales provinciales -detalló Ziliotto-, comparamos y vemos el deterioro, el abandono y una gran demanda insatisfecha para que Santa Rosas tenga lo que merece. Por eso encuadramos esta obra en una política muy fuerte de pavimentación, para hacer no sólo vías transitables para comodidad y seguridad de las y los ciudadanos; en una política de saneamiento, porque Santa Rosa hace mucho tiempo que está en emergencia sanitaria y necesita obras que no se ven, pero que son esenciales para la calidad de vida”.

El Gobernador aseguró que “es un abordaje integral no sólo de Santa Rosa, sino que tenemos el enorme orgullo de que en cada una de las localidades pampeanas haya obras financiadas por los gobiernos provincial y nacional. Es una gran apuesta porque tenemos muy en claro cuál debe ser el rol del Estado, algo que se discute y divide ideológicamente a la dirigencia política de la República Argentina. Nosotros creemos, y llevamos a la práctica, que el rol del Estado debe ser intervenir en la economía para fortalecerla, dando soluciones a partir de la dinamización de la economía, la generación de empleo y de obra pública”.



Independencia económica y soberanía política

Esto queda reflejado en el Presupuesto provincial -dijo Ziliotto- que se está debatiendo en la Cámara de Diputados, en el que se refleja el interés del Estado no sólo en lo que es obra pública, esos 73 mil millones de pesos que vamos a aportar, sino en una creciente inversión para fortalecer al sector privado, potenciando el consumo y la actividad económica; para que el Estado sea responsable de que sea mejor negocio la inversión productiva que la especulación financiera”.

“Y -enfatizó el Gobernador- vamos a seguir haciéndolo, por ideología y porque es una fortaleza histórica que tiene La Pampa, que a partir de la independencia económica tendremos soberanía política. Por eso nos ocupamos de analizar el impacto y la mejor aplicación de los fondos públicos en cada obra, teniendo en claro que el motor de la economía es el sector privado y desde el Estado buscamos las mejores formas de financiamiento. No es casualidad que en esta licitación haya ofertas básicas y tres ofertas alternativas que brindan una herramienta más para analizar cuál es la más beneficiosa para el Estado. Hacer rendir cada peso que cada pampeana y cada pampeano aporta con el pago de sus impuestos, sus tasas y que eso se retroalimente en esta inversión que estamos haciendo. Hicimos muchísimas obras y es nuestro compromiso seguir haciéndolas” concluyó.



El edificio para la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Rosa, es un proyecto anhelado por los habitantes de la ciudad y la Provincia, y una necesidad para las empresas del rubro, porque al tiempo que se construirá un espacio acorde a la importancia de una capital de Provincia, se solucionarán dificultades funcionales y técnicas, descomprimiendo el tránsito vehicular.



“Una obra trascendental”

El intendente de la capital pampeana, destacó que la obra es “trascendental e histórica para la ciudad. Hoy damos un paso más con esta licitación. Es una enorme satisfacción y agradezco a nuestro gobernador, Sergio Ziliotto, porque cumple con la palabra empeñada permanentemente. Contamos con un Gobernador que desde el primer día se comprometió con la ciudad, planificamos cuestiones juntos, dijo que ayudaría a que Santa Rosa estuviera mejor, saneada y que tuviera obras de infraestructura de calidad; y lo está cumpliendo con creces”.

También destacó di Nápoli el “movimiento económico y la generación de trabajo” que trae aparejada la obra. Por eso -dijo- debemos festejarla, porque tendremos una Terminal acorde a lo que nos merecemos”.



Acerca de las ofertas

El ministro Julio Rojo puntualizó que las ofertas están establecidas en “básicas y alternativas” y detalló en relación al presupuesto oficial que “está actualizado al mes de octubre, por lo cual difiere de las ofertas base ya que las empresas, como establece el pliego, hicieron sus cálculos a noviembre. Esa diferencia muestra un desfasaje, ya que tendremos que recalcular el presupuesto a noviembre, cuando tengamos el índice. Será fundamental para el pago de las certificaciones y las redeterminaciones de precios».

En tanto las ofertas alternativas, que son tres, “plantean un anticipo financiero por parte del Estado provincial del 10%, 20% y 30%, respectivamente; que será evaluado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, tratándose de una obra que tardará en ejecutarse 20 meses. Esto -subrayó el ministro- disminuye drásticamente los porcentajes de incremento”.

La construcción de la nueva Terminal, que se realizará con fondos nacionales y provinciales, tendrá un plazo de ejecución de 600 días y un presupuesto oficial, calculado a octubre de 2022, de $ 4.041.791.467,04.

Para su ejecución se presentaron las empresas: IACO Construcciones S.A. y E.Co.P. Construcciones S.R.L. VIII UTE -en Unión Transitoria- cotizó por un monto de $ 6.863.976.326,30; y Riva S.A.I.I.C.F.A. cotizó $5.950.000.000, ambas ofertas al mes de noviembre por, por lo que resta calcular el presupuesto oficial a dicha fecha para poder determinar una comparación válida.