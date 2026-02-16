Pago de Ayuda Escolar, Material Didáctico y promociones del BLP impulsaron las ventas en librerías

Comerciantes de distintas localidades pampeanas reflejaron que a partir de la liquidación anticipada hecha por el Gobierno provincial las ventas se incrementaron notablemente. También destacaron la influencia positiva de las promociones del Banco de La Pampa.

El adelanto en el pago de la Ayuda Escolar y el Material Didáctico por parte del Gobierno de La Pampa fue muy bien recibido por padres y docentes, porque facilita la planificación familiar y laboral. Pero también recibió el beneplácito de los comerciantes de toda la Provincia, que reflejaron un importante incremento en las ventas de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2026.

Una recorrida de la Agencia Provincial de Noticias por distintas librerías de Santa Rosa, General Pico y Toay permitió conocer de primera mano la realidad que se vive en los comercios a partir de la liquidación complementaria hecha el jueves pasado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia.

La liquidación complementaria, que se hizo efectiva el jueves 12, consistió en un pago de 275.000 pesos por alumno (se aplicó el 42,5 % de aumento al monto pagado en 2025) y de 287.849 pesos por material didáctico para los docentes (monto surgido de un porcentaje del salario básico docente y que corresponde a la cuota de febrero; en julio se abonará la segunda).

“Enero fue un mes tranquilo. La gente esperó para hacer sus compras y ahora, a partir del cobro de la ayuda escolar, se produjo un incremento significativo en las ventas”, aseguró Claudia Salazar, propietaria de una librería en el centro de General Pico.

“La gente pudo acceder a la canasta escolar de cara al ciclo lectivo que se avecina”, aseguró la comerciante, con gran experiencia en el rubro. También destacó que el personal docente, a partir de la percepción del monto para material didáctico, también se volcó a adquirir los elementos necesarios para el año escolar que se avecina.

La comerciante también puso énfasis en la ayuda que representan las promociones del Banco de La Pampa. “Siempre están presentes y permiten comprar en 4 cuotas sin interés todos los días de la semana. Los jueves se suma un descuento especial para librerías del mismo Banco”.

En forma complementaria, también colaboran otras promociones, como el descuento especial por pago en efectivo y las que hacen algunas billeteras virtuales y el Banco de la Nación.

Por su parte, Damián Fritz, propietario de la libería Don Papel, en el centro de Toay, reflejó que “las ventas se incrementaron en los últimos días” a raíz de los pagos de ayuda escolar y material didáctico. “Hay gente que busca todo el tiempo el mejor precio y se interesa por las promociones”, destacó.

En Santa Rosa, los comerciantes también marcaron un aumento en las ventas a partir de la liquidación complementaria hecha por el Gobierno Provincial. De todas formas, también dejaron sentado que a raíz de la crisis económica nacional el flujo de compradores es menor a lo esperado.

Cabe decir que el pago de la ayuda escolar y el material didáctico se adelanta para facilitar la planificación familiar y docente y el monto correspondiente a esos conceptos fue depositado el 12 de fenrero pasado, a fin de permitir que padres, madres y personal docente pueda hacer una planificación ordenada e ir adquiriendo los útiles y materiales necesarios para el inicio del Ciclo Lectivo 2026.

Montos liquidados:

-Ayuda Escolar: $ 275.000 por alumno (se aplicó el 42,5 % al monto pagado en 2025)

-Material Didáctico: $ 287.849 (el monto surge de un porcentaje del salario básico docente y es la cuota de febrero; en julio se abona la segunda cuota).

En cuanto a los sueldos de febrero, hay que recordar que tendrán un incremento por el monto de inflación que determine el INDEC para el mes de enero, a tono con la última decisión paritaria.

Con esta medida se contribuye a solventar el mayor gasto que a los agentes y trabajadores de la Educación les demande el inicio del año escolar, ponderando adecuadamente las reales posibilidades financieras del Estado provincial.