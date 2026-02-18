Abren inscripciones a más de 690 ofertas de formación profesional

Las inscripciones se recibirán entre los días 19 y 27 de febrero inclusive, en cada sede de los Centros Provinciales de Formación Profesional de la Provincia. Las ofertas son gratuitas y otorgan certificación oficial en una amplia variedad de rubros.

El Ministerio de Educación de La Pampa especificó que este año se dictarán más de 690 capacitaciones laborales y formaciones profesionales.

La Provincia cuenta con 22 Centros Provinciales de Formación Profesional, 14 Extensiones Áulicas y 6 Aulas Talleres Móviles (ATM) que posibilitan el acceso a personas adultas.

A su vez, con el objetivo de brindar una primera aproximación al mundo del trabajo, este año se dará continuidad al programa provincial PREPARATE, a través del cual estudiantes de 6° año de nivel Secundario formarán parte de 130 ofertas de formación profesional.

El listado de ofertas se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Educación: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDJkM2IzZDktNTlhOS00OTVjLTkzNzctODZiZDI1MTBlMTljIiwidCI6IjA5YzcyZjU3LTM1ZjYtNDdlOS05ZTllLTI0NGUyMmM3NzdkOSJ9