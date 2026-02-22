Secuestran casi 8 kilos de cocaína y desarticulan estructura de distribución en La Pampa

En el marco de una investigación coordinada por la Oficina de Inteligencia Criminal y Análisis de las Comunicaciones, dependiente del Área de Coordinación Operativa y Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de La Pampa, se logró interceptar un cargamento de estupefacientes que era trasladado hacia la ciudad de Santa Rosa, procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento fue resultado de tareas investigativas que incluyeron análisis de comunicaciones, labores de inteligencia criminal, seguimientos y controles estratégicos en rutas provinciales, permitiendo detectar el transporte de sustancia ilícita destinada a su posterior distribución en distintos puntos del territorio pampeano.

Durante el operativo se interceptó un vehículo en el cual se hallaron ocultos siete paquetes compactos de cocaína, que arrojaron un peso total de 7,798 kilogramos, con un valor estimado cercano a los 72 millones de pesos. A partir del secuestro, y con intervención del Juzgado Federal competente, se llevaron adelante allanamientos simultáneos en las localidades de Santa Rosa, Toay y Colonia Barón, así como también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obteniéndose resultados positivos.

En los procedimientos se secuestraron estupefacientes en menor cantidad, elementos utilizados para el fraccionamiento y manipulación de sustancias, armas de fuego con municiones, importantes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, vehículos, motocicletas y dispositivos de comunicación vinculados a la investigación.

Como resultado de las medidas judiciales dispuestas, se concretó la detención de personas presuntamente vinculadas a la estructura dedicada al traslado y distribución de estupefacientes, quedando a disposición de la Justicia Federal interviniente.

El operativo contó con la colaboración de distintas áreas especializadas de la Policía de La Pampa, del Grupo Especial Policial, personal policial de Colonia Barón y la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, en el marco de un trabajo coordinado e interjurisdiccional.