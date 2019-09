Provincial de Fútbol: derrota para los alvearenses en la tercera fecha

Se completó esta tarde la tercera fecha del Torneo Provincial de Fútbol que lleva el nombre de «Clubes con Historia». Perdieron los equipos de Intendente Alvear que comparten la Zona E. Alvear Fútbol fue superado en su cancha por Independiente de Doblas y Ferro de Alvear por Deportivo Rivera en condición de visitante.



















Síntesis de la jornada

ZONA A

Belgrano de Santa Rosa 0 – Ferro de Pico 2

Goles: (pt) 40′ Santiago Auteri. (st) 15′ Enzo Martínez

Arbitro: Cristian Meritello

Cancha: Belgrano de Santa Rosa

Estudiantil 4 – Deportivo Winifreda 0

Goles: (pt) 6′ Gonzalo Arriola -penal-; 33′ Oscar Amaya (E). (st) 29′ Franco Bianchini y 42′ Lorenzo Astudillo

Explulsado: Luciano Andrada (W)

Arbitro: Emilio Rigal

Cancha: Estudiantil de Castex

POSICIONES

Estudiantil de Castex 7

Deportivo Winifreda 4

Ferro de Pico 4

Belgrano de Santa Rosa 1

Próxima fecha:

Ferro de Pico – Belgrano de Santa Rosa

Deportivo Winifreda – Estudiantil

ZONA B

Sp. Realicó 3 – Independiente de Aráuz 1

Goles: (pt) 16′ Gastón Argüello (SR); 26′ Miguel Rosón -penal- (SR); 33′ Emanuel Martiní (IA). (st) 6′ Emilio Sartori (SR)

Expulsados: Alejandro Barrera, Gustavo Labourié (IA)

Arbitro: Marcos Díaz

Cancha: Sportivo Realicó

All Boys de Santa Rosa 3 – Costa Brava 2

Goles: (pt) 20′ Esteban Gutiérrez (CB). (st) 24′ Facundo Petisco (CB); 32′ Tenca Hernández (AB); 36′ Jeremías Lucero (AB); 41′ Jeremías Lucero (AB)

Arbitro: Martín Lobo

Cancha: All Boys de Santa Rosa

POSICIONES

All Boys de Santa Rosa 9

Costa Brava 4

Sportivo Realicó 4

Independiente de Aráuz 0

Próxima fecha:

Independiente de Aráuz – Sp. Realicó

Costa Brava – All Boys de Santa Rosa

ZONA C

Atlético Macachín 1 – Racing de Castex 2

Goles: (pt) 2′ Alejandro Delorte (AM); 5′ Juan Leguizamón (R). (st) 36′ Alejo Aman (R),

Incidencias: Carlos Génova (AM) le atajó un penal a Gastón Palma

Arbitro: Paolo Macchi

Cancha: Atlético Macachín

All Boys de Trenel 3 – Villa Mengelle 1

Goles: (pt) 32′ Nicolás Pildain (AB); 44′ Mauro Olivi (VM). (st) 36′ Mirko Martín (AB), 41′ Mirko Martín (AB)

Arbitro: Mauricio Navarro

Cancha: All Boys de Trenel

POSICIONES

Racing de Castex 6

All Boys de Trenel 4

Villa Mengelle 4

Atlético Macachín 4

Próxima fecha:

Racing de Castex – Atlético Macachín

Villa Mengelle – All Boys de Trenel

ZONA D

Huracán de Guatraché 0 – Cultura Integral de Colonia Barón 3

Goles: (st) 2′ Augusto Bastida; 27′ Gabriel Pérez y 43′ Gino Del Bono

Arbitro: José Peralta

Cancha: Huracán de Guatraché

Sp. Independiente 2 – Pampero de Guatraché 0

Goles: (pt) 10′ Paulo Pantanetti -autogol- y 20′ Matías Narvallo

Arbitro: Franco Morón

Cancha: Sportivo Independiente

POSICIONES

Sp. Independiente 9

Cultura Integral de Col. Barón 4

Pampero de Guatraché 4

Huracán de Guatraché 1

Próxima fecha:

Cultura Integral – Huracán de Guatraché

Pampero de Guatraché – Sp. Independiente

ZONA E

Alvear Fútbol 1 – Independiente de Doblas 3

Goles: (pt) 2′ Emilio Ardohain (ID); 46′ Federico Wilberger (ID). (st) 42′ Emiliano Coco (ID); 48′ Lucas Di Francisco (AFBC)

Expulsados: Enzo Coller y Saúl Araya

Arbitro: Cristian Ramonda

Cancha: Alvear FBC

Deportivo Rivera 1 – Ferro de Alvear 0

Goles: (st) 22′ Sebastián Fernández

Expulsados: Kevin Fernández y Martín Coronel (FA)

Arbitro: Juan Manuel Figueroa

Cancha: Deportivo Rivera

POSICIONES

Independiente de Doblas 6

Alvear Fútbol 4

Deportivo Rivera 4

Ferro de Alvear 3

Próxima fecha

Ferro de Alvear – Deportivo Rivera

Independiente de Doblas – Alvear Fútbol

LOS OCHO

Cabe recordar que esta etapa se disputará por puntos, todos contra todos, con encuentros de ida y vuelta uno en cada sede, clasificando para octavos de final los cinco equipos que ganen la zona y los tres mejores segundos, para luego elaborar una tabla general, de acuerdo al puntaje obtenido.