Sarah: importante recaudación municipal por guías de cereal

El presidente de la Comisión de Fomento de Sarah, Carlos Antonieta, destacó la buena recaudación producto de las guías de cereal, ya que se cargan aproximadamente cuatro operativos ferroviarios mensuales, unas 6.500 toneladas de cereal.También se refirió a la construcción de viviendas del Plan Mi Casa y a las obras proyectadas, entre las que se encuentra la cancha de fútbol.

El jefe comunal informó que se culminó una tanda de cinco viviendas el año pasado, durante el gobierno del ingeniero Verna, las cuales hace un año que se entregaron, con la particularidad de que a las casas, además de la mesada, bajo mesada, calefactores, cocina y termotanque “nosotros hicimos el esfuerzo y le colocamos un aire acondicionado porque tenemos un clima muy riguroso”, agregó.

En ese marco, añadió que tienen ocho metros de frente y que se les construyó un tapial divisorio, “fue un esfuerzo muy grande de la comuna porque teníamos que afrontar esos gastos nosotros”, puntualizó.

Antonieta explicó que ahora, con el nuevo Plan Mi Casa es más sencillo porque la financiación total queda a cargo del Gobierno provincial, lo cual consideró “muy bueno”.



Recaudación por guías de cereal

Los cuatro operativos por mes que generan guías de cereal significan un ingreso importante para las arcas de la comuna. “Hoy por hoy la planta cerealera y los productores cumplen muy bien con las guías correspondientes, antes se hacía más difícil pero era entendible porque fueron épocas de inundaciones”, expresó Antonieta.

“Desde la Comisión de Fomento tratamos de hacer todo lo posible para solucionar ese tipo de problemas y que la producción pueda salir. El gobernador nos instruyó para que hiciéramos todo para que se pudiera llegar al campo, se trabajó mucho en eso, se arreglaron caminos troncales y esa enorme inversión arrojó muy buenos resultados”, continuó el presidente de la Comisión de Fomento, no sin antes destacar que se trata de una zona netamente agrícola, “hay muy poca ganadería, pero no es el fuerte de nuestra región”.



Parque Automotor

La norteña localidad cuenta con un importante parque automotor, “cuando me hago cargo del gobierno, el intendente anterior ya había licitado una motoniveladora cero kilómetro, inclusive había fondos en la comuna que nos permitió trabajar inmediatamente en varios proyectos que teníamos. Adquirimos una retro-pala, tractores, todo lo que hizo falta se compró y hoy podemos decir que tenemos un excelente parque automotor”, sintetizó.



Nuevos proyectos

Antonieta aseguró que hay varios proyectos para cuando finalice esta situación sanitaria, ahora se está esperando el cupo de viviendas, “somos una localidad pequeña así sea una o dos para nosotros será muy importante”.

Asimismo, dijo que está frenada la construcción de una cancha de fútbol “algo que hablamos con el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, para ver cómo podemos seguir con ese proyecto enmarcado en el plan Argentina Hace”.

Con respecto al agua potable, contó que habló con el gobernador, Sergio Ziliotto, “y estamos haciendo la red de agua potable nueva”. Se ha conseguido agua de calidad ya que en el pueblo tiene agua mala y a partir de terminada la obra se deberá trabajar en la concientización de los vecinos para hacer el uso correcto del recurso. Se trata de una obra de casi quince millones de pesos, más lo que viene después con respecto a las conexiones domiciliarias.



“Excelente relación” con el Gobierno de La Pampa

A modo de cierre, destacó la excelente relación con el Gobierno provincial: “En el anterior gobierno nos ayudaron muchísimo y en este nos están ayudando también, hemos pasado momentos muy difíciles y siempre el Gobierno de la Provincia se ha hecho presente. Lamentablemente, y producto de esta pandemia, todos estamos en una situación complicada y a veces la gente no lo entiende, es por eso que hoy debemos cuidar un poco más todo el dinero que se recauda, nuestro Gobierno provincial nos va ayudar en cosas o proyectos que sean necesarios, hay que priorizar y ver cuáles son las necesidades más urgentes”.