Ziliotto y Fernández inauguraron el Centro Territorial Integral de Políticas de Género

El gobernador, Sergio Ziliotto, junto al presidente Alberto Fernández, inauguró hoy el Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad que funcionará en la capital pampeana.

El mandatario pampeano aseguró que es un espacio para “proteger, cuidar, incluir e igualar” y destacó que después de las elecciones, “seguimos dando respuestas y cumpliendo los compromisos asumidos”. Por su parte, el presidente aseguró que el nuevo edificio “no es un gasto, sino una inversión”.

Al llegar a la capital pampeana, el presidente Alberto Fernández recorrió junto a Ziliotto las obras de remodelación y ampliación del aeropuerto y, además, le entregó al Gobernador el convenio que permite poner en marcha obras de infraestructura vial a hidráulica, a través del ProMeBa 4, en General Acha, con una inversión total de $ 822.290.615,61.

Posteriormente, se desarrolló el acto inaugural del nuevo edificio del Centro Territorial Integral de Políticas de Género, que está ubicado en la intersección de las calles Tierno y avenida Circunvalación

Junto a Ziliotto y Fernández estuvieron el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, Liliana Robledo; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; el titular de la cartera de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Julio Rojo y el intendente santarroseño, Luciano di Nápoli.





Proteger, cuidad, incluir e igualar

Tras darle la bienvenida al presidente y los demás miembros del gabinete nacional, Ziliotto resaltó que su presencia en La Pampa no es una excepcionalidad, sino que tiene que ver con seguir “dando respuestas a las necesidades de una sociedad”.

Precisó que el Centro Territorial Integral inaugurado, “es nada más y nada menos que una nueva herramienta que ponemos al servicio de una política de Estado que casualmente ayer, la ciudadanía de La Pampa ha ratificado una vez más”.

“Este espacio tiene que ver con proteger, cuidar, incluir e igualar; y ese es el rol del Estado que muchas veces algunos intentan desvalorizar”, expresó el mandatario y aseguró que “a pesar de que nos quieren olvidar esa premisa, quienes pertenecemos a esta ideología tenemos claro que donde hay una necesidad, hay un derecho”.

Ziliotto precisó que el nuevo espacio dará respuestas a un sector de la sociedad que “es objeto de violencia. Una violencia que se generaliza en la sociedad, pero en este caso impacta en sectores vulnerables que requieren de un Estado presente y por eso aquí estamos”.

“Pasó la elección y seguimos dando respuestas”

Valoró la articulación entre el municipio, la Provincia y la nación para articular “las respuestas que la sociedad demanda. Estamos dando un paso muy importante; pasó la elección y seguimos dando respuestas, porque ese es el compromiso que asumimos y para nosotros el respaldo de la sociedad del día de ayer no es un cheque en blanco. Sepan que van a poder seguir contando con nosotros y más aún, cuando la necesidad surge de los sectores más desprotegidos”.

El Gobernador aseguró que el “trabajo mancomunado -entre la nación, la Provincia y el municipio- es lo que nos permitirá aprovechar al máximo este espacio para dar respuestas”.

Ziliotto se refirió al convenio en el marco del Programa Mejoramiento Barrios IV – ProMeBa 4, en relación con la Obra de Infraestructura Vial e Hidráulica para el barrio del oeste en la ciudad de General Acha, que requerirá una inversión de $ 822.290.615,61.

En este sentido dijo que “se va a dar respuesta a una demanda histórica de General Acha, que ante factores climáticos extremos sufre consecuencias severas. Es una obra que demandan las y los achenses hace años y hoy le estamos dando respuesta. No nos interesa como, ni quien gobierna General Acha, nos interesa llegar con calidad de vida a cada rincón de La Pampa”.

“Esto no es un gasto, es una inversión”

El presidente Alberto Fernández destacó que “estamos cumpliendo 40 años de democracia y siempre es un momento grato que las y los argentinos puedan salir a votar. No les voy a ocultar que es particularmente grato para mí que Sergio-Ziliotto- haya sido reelecto, porque es un compañero maravilloso y un Gobernador extraordinario el que tienen ustedes en La Pampa. No lo digo desde el afecto, que es mucho, sino desde un presidente que lo ha visto trabajar a su lado durante casi cuatro años. Has tenido un gran triunfo -le dijo al Gobernador pampeano-. Felicitaciones pampeanas y pampeanas porque han sabido elegir muy bien”.

“Hoy aquí estamos poniendo en marcha este Centro Territorial Integral que tiene el objetivo de ser el primer socorro a las víctimas de violencia de género, que es un problema que persiste en una sociedad patriarcal. Estamos felices como Gobierno de darle solución a este problema y convencidos de estar haciendo lo que corresponde. Esto no es un gasto, es una inversión para que la sociedad viva mejor. Y para salvar a la mujer y a sus hijas e hijos de las garras de un maltratador. Nada más digno y valioso que hacer esto”.

Inversiones y desarrollo en La Pampa

Destacó el presidente que en La Pampa tenemos “entre obras y proyectos en materia de conectividad 25 millones de pesos. En gestión integral de los recursos hídricos estamos comenzando el acueducto que une Santa Rosa con General Pico, tenemos 50 mil millones de pesos. Para resolver los problemas pluviales de General Acha acabamos de darle la no objeción para publicar la licitación al Gobernador. Estimamos más de 4 mil millones de pesos en obras de infraestructura urbana y rural. Y destinamos más de 2 mil millones de pesos a la infraestructura de cuidado, donde se enmarca este Centro. Estas obras al mercado no le importan, porque no generan ganancias”.

Además, afirmó que “nos ocupamos de la infraestructura e hicimos infinidad de obras. En junio inauguraré un acueducto que lleva agua a más de cuatrocientos mil chaqueños. Así como desarrollamos el norte de la patria, nos ocupamos de desarrollar La Pampa. El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se incrementó un 633%, ese dinero es obra pública de todo tipo”.



Un país federal

“Había una prioridad que yo tenía -enfatizó Fernández-: parar con un país que concentra tanta riqueza en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y reparte tanta pobreza en el interior. Pensemos un país más federal, donde lleguen obras, viviendas, puentes, rutas, colegios, centros infantiles, a todas partes. Era el peor de los momentos, y se me cuestionaba que me pusiera a pensar en esto en medio de la pandemia, pero yo sabía que la pandemia iba a pasar y la vida iba a seguir. Muchos me criticaron porque el Estado les pagó los sueldos a millones de empleados registrados. Lo hacíamos porque sabíamos que la pandemia iba a pasar y al día siguiente todo debía seguir funcionando. No nos equivocamos”.

Elegir el destino del país

“Ahora -aseveró Fernández- nos queda elegir el destino del país. Por favor, no le entreguen el país a los mentirosos. No le entreguen el país a quienes dicen que saben resolver la inflación en cinco minutos y nos dejaron un país con 150 mil millones de dólares de deuda y 55% de inflación. No le crean a los que dicen que están preocupados por ustedes y lo único que les preocupa es cerrar ministerios. Antes llegaron al poder mintiéndonos. Ahora hablan de quitarles derechos. Y lo dicen con total desparpajo. Un Gobierno no se hace maltratando a la gente sino con la gente, o despreciando a los que menos tienen, sino abrazándolos. Un gobierno no se construye desamparando al que necesita auxilio, sino amparándolo. Sergio Ziliotto sabe cómo hacerlo. Los peronistas sabemos cómo hacerlo y nunca vamos a dejar de hacerlo porque aprendimos que donde hay una necesidad, hay un derecho”, finalizó Fernández.

Mazzina: “poniendo base y estructura a los derechos”

La ministra Ayelén Mazzina aseguró que “es un triunfo, para nosotras y nosotros porque este Centro Territorial lo venimos trabajando desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y con los gobiernos provincial y municipal. De ese se trata el verdadero federalismo, de poder consensuar, dialogar, pensar y efectivizar políticas públicas acordes a la demanda de cada territorio argentino”.

La funcionaria nacional detalló que los Centros Territoriales Integrales “fueron producto de distintas demandas de diferentes provincias. Son 30 los proyectos que tenemos en todo el país. Este es el primero que se inaugura desde cero, tenemos once centros más en ejecución, con avance de obra, y otros en diferentes momentos: licitación, desarrollo del proyecto”.

“Los felicito -continuó la ministra- porque lo que sucedió ayer también nos da un respiro para entender que el Estado presente es este, es quien está junto a la gente que nos necesita y ocuparnos de las mujeres, de su libertad, de sus derechos y de sus necesidades”.