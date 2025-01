ANUARIO 2024/EDUCACIÓN: un año centrado en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje constante

Con humildad, empatía y compromiso, el Ministerio de Educación de La Pampa concretó importantes logros durante 2024, pese al escenario de incertidumbre e imprevisibilidad que se vivió a nivel nacional.

En reiteradas oportunidades, tanto en asambleas del Consejo Federal de Educación como así también en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, la titular de la cartera educativa pampeana, Marcela Feuerschvenger, manifestó la necesidad de seguir potenciando el federalismo educativo pero señalando las responsabilidades que posee la Nación y, en este marco, se pronunció junto a un grupo de ministros y ministras ante la falta de envío de fondos a las provincias para el desarrollo de políticas educativas.

Más allá del contexto nacional, la provincia de La Pampa tomó definiciones claves y ejecutó políticas y prácticas que garantizan el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La presencia permanente en distintas localidades pampeanas, la escucha activa y el reconocimiento de necesidades actuales fue uno de los principales objetivos de este año y se mantendrá durante toda la gestión. La centralidad está puesta en la planificación de la enseñanza y la mejora de los aprendizajes de los y las estudiantes.



Planes y evaluaciones

Se comenzaron a implementar los Planes Provinciales de Alfabetización y Matemática, con la participación de estudiantes, docentes y familias de todos los niveles y modalidades del sistema educativo pampeano. Más de 10.000 estudiantes de nivel Primario fueron evaluados en Lengua y Matemática a través del Monitoreo de Aprendizajes Pampeanos. Por primera vez, se aplicó la Autoevaluación Institucional: más de 22.900 personas completaron cuestionarios en línea sobre clima escolar, lectura y escritura, gestión institucional, enseñanza y aprendizajes.



Recursos

Como cada año, el Gobierno provincial, por instrucciones precisas del gobernador Sergio Ziliotto, aseguró las transferencias bimestrales y los refuerzos de partida para gastos de funcionamiento, así como también la limpieza en los establecimientos escolares. En relación al transporte escolar, destinado a más de 4.700 estudiantes, se firmó un acuerdo entre el Gobierno y el municipio de Santa Rosa para garantizar transporte público escolar gratuito a partir del inicio del Ciclo Lectivo 2025.



Inversiones

Sobre mantenimiento y reparaciones en edificios educativos, desde la Dirección de Arquitectura Escolar se invirtieron $2.200.000.000. Las tareas alcanzaron a 210 instituciones de 53 localidades. También, los propios establecimientos llevaron a cabo trabajos menores por un monto de $1.300.000.000, llegando de este modo a todas las localidades pampeanas. Junto al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se dio inicio a diversas obras que involucran a las siguientes instituciones: Instituto “José Hernández” de Colonia Barón, Colegio Secundario “Mabel Peralbo” de Santa Rosa, Escuela Agrotécnica de Guatraché, Escuela Nª 98 de Gobernador Duval, Escuela Nº 141 de Colonia El Sauzal, Escuela N° 248 de Colonia 25 de Mayo, Colegio Secundario “Educadores Pampeanos” y Escuela Nª 64 de General Pico, Colegio Secundario “Félix Romero” de Victorica, Colegio Secundario “Claro en el Monte” de Toay, entre otras.

Se crearon 48 cargos docentes y 467 horas cátedra. Se acordó el incremento progresivo de diez puntos del Nomenclador Básico de Funciones para ocho cargos, lo cual impacta directamente en el salario de más de 2800 docentes y en el de muchos más en forma indirecta. Se avanzó en el control de la utilización y la justificación de las licencias del personal docente. Se realizaron más de 30.000 designaciones de Interinatos y Suplencias para cargos docentes y horas cátedra de los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, en todas sus modalidades. Se titularizaron 750 cargos docentes y horas cátedra de espacios curriculares.



Garantizando derechos

En el marco de la incertidumbre económica que se transitó durante el presente año, el Gobierno provincial mantuvo las paritarias abiertas e hizo un gran esfuerzo y propuso pautas salariales que superan la línea de pobreza. El Ejecutivo y los gremios docentes dieron tratamiento a condiciones salariales y laborales que involucran a trabajadores y trabajadoras de la Educación. La Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo sostuvo sus encuentros en 2024 y avanzó en acciones sobre salud y seguridad en el trabajo. También fueron claves los encuentros con representantes del personal no docente: en este espacio, se firmó el manual que determina las funciones que desarrollan auxiliares de la educación en establecimientos escolares.



Innovación

La Pampa atraviesa un proceso de ampliación de las salas de tres años. Hasta el momento, se garantiza una cobertura del 100% sobre la demanda de las familias, lo que requirió una gran inversión en cargos docentes, materiales didácticos e infraestructura escolar. Todos y todas, sin importar la edad que tengan, pueden finalizar sus estudios: la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos finaliza el 2024 con más de 9.700 estudiantes en Primaria y Secundaria. Se sumaron nuevas extensiones áulicas en Santa Rosa, General Pico, General Acha, Hilario Lagos y Vértiz, se renovaron y se incorporaron convenios para la terminalidad educativa con diferentes instituciones como la Cámara de Diputados, Municipalidades de Santa Rosa y Anguil. Desde este año, ocho instituciones de gestión privada fueron incorporadas a la órbita estatal: se trata de los Institutos “José Hernández” de Colonia Barón y “General José de San Martín” de Alta Italia, el Centro Politécnico “Arturo Juan Ferrero” de General Pico, los colegios secundarios de Lonquimay, Miguel Riglos, Doblas, General San Martín y Bernasconi.

Es decisión del Gobierno pampeano que el nivel superior esté presente en todo el territorio. Este año, se pusieron en marcha cinco profesorados y siete tecnicaturas en distintos puntos de la Provincia. También se realizó una nueva edición de la EXPO CARRERAS, donde se dieron a conocer las ofertas educativas que ofrece nuestra provincia para 2025. Los encuentros se llevaron a cabo en Toay, Macachín, Anguil, Realicó, Miguel Riglos, 25 de Mayo, General Pico, General Acha y Guatraché.



Formación

En el presente ciclo lectivo, se presentaron más de 130 propuestas en la Red Pampeana de Formación Docente Continua a las cuales accedieron más de 7700 personas inscriptas. Algunas de las temáticas fueron: Economía y Educación Financiera, Educación Inclusiva, Planificación de la Enseñanza, Alfabetización, Derechos Humanos, entre otras. Fue un año sumamente relevante para la formación docente inicial y continua: en septiembre se desarrolló la primera Mesa Regional Interniveles y, al mes siguiente, se produjo la propuesta interprovincial “Cabildo Abierto”, a través de la cual las provincias de La Pampa y Buenos Aires fortalecieron el trabajo interinstitucional sobre la formación docente.

Se dictaron 555 ofertas de Formación Profesional mediante los Centros Provinciales de Formación Profesional y se ofrecieron nuevas formaciones para el mundo del trabajo a través de Entornos Formativos Itinerantes. Las Aulas Talleres Móviles llegaron a 15 localidades con el dictado de 17 capacitaciones: 264 personas obtuvieron sus certificados (53% hombres y 47% mujeres), se registró un crecimiento del 95% en relación a la matrícula del año anterior, del mismo modo se logró un aumento del 12% en relación a la participación de mujeres en comparación con 2023. El 100% de las instituciones de la modalidad Técnico Profesional puso en marcha charlas, prácticas profesionalizantes y visitas a organismos del sector socio-productivo. Se lanzó el programa «Prepárate» a partir del cual, 145 estudiantes secundarios de General Acha, General Pico, Ingeniero Luiggi, Realicó, Quemú Quemú y Santa Rosa accedieron a capacitaciones laborales. Se inauguró nuevamente la Educación Profesional Secundaria en el Centro Provincial de Formación Profesional Nº 3 de Santa Rosa y el Centro Politécnico Arturo Juan Ferrero de General Pico.



Participación

El Ministerio apostó al fortalecimiento de la participación estudiantil en la educación secundaria a través de la difusión y creación de Centros de Estudiantes y Cooperativas Escolares (actualmente, existen siete Centros y ocho Cooperativas en funcionamiento). Se conformó el Consejo Provincial Estudiantil de Nivel Secundario, con jóvenes representantes del territorio. Un claro ejemplo de participación estudiantil, entre innumerables experiencias que tuvieron lugar en nuestra provincia, fue el Congreso de Conflictos Ambientales en Gobernador Duval, donde 150 estudiantes de la región compartieron sus conocimientos sobre conflictos ambientales y participaron en diversas actividades recreativas y culturales.

El trabajo en torno a la inclusión educativa no se detuvo. En abril de este año, se recibió a representantes del Proyecto Perkins School for the Blind para profundizar la labor sobre la multidiscapacidad, también a autoridades y especialistas pertenecientes a Uruguay, España, Reino Unido y Perú, quienes recorrieron instituciones, realizaron entrevistas y formaron parte de conversatorios para analizar y evaluar el proceso de inclusión educativa que actualmente atraviesa nuestra provincia. Además, se ofreció un importante recorrido formativo para equipos de apoyo a la inclusión y más de 600 docentes iniciaron una formación intensiva sobre educación inclusiva. La ministra expuso en la Cumbre Regional de América Latina y el Caribe sobre Discapacidad 2024, que se llevó a cabo del 9 al 11 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil.



Participación

Este año se registró un fuerte trabajo interministerial e intersectorial. Junto al Ministerio de Salud, se implementó la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico en Santa Rosa y General Pico. También se creó la Mesa Provincial y se presentó la Estrategia de Educación Ambiental de manera articulada con las Secretarías de Ambiente y Cambio Climático, Energía y Minería y Recursos Hídricos. Se dio continuidad al programa “Después de Hora”, el cual posibilita el acceso a actividades culturales, sociales, deportivas y artísticas por parte de niños, niñas y adolescentes. Se trabajó junto a la Universidad Nacional de La Pampa para fortalecer la transición entre la educación secundaria y superior, y se aplicó el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de Consumos Problemáticos y Adicción a Videojuegos, juegos en línea, de azar y apuestas en entornos digitales de niñas, niños y adolescentes. En el marco del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, se desarrolló un encuentro con representantes del sector público y privado de La Pampa para potenciar la articulación entre áreas gubernamentales y empresas pampeanas, la formación de personas y la generación de empleos calificados acordes a las necesidades socio-productivas de las microrregiones. Junto al Ministerio de la Producción, se implementaron iniciativas tales como los ”Emprendemos desde el Colegio” y ”Abriendo los Parques Industriales”, para acercar a los estudiantes al mundo emprendedor y productivo, y también se firmó un convenio que respalda el trabajo conjunto entre el INTA y el CERET.



Responsabilidad

La Pampa se hizo cargo de propuestas musicales infanto juveniles desfinanciadas por Nación. Se decidió dar continuidad al programa musical “Sonar en Clave” a través del programa provincial “Vértice Educativo”. El cierre de año fue multitudinario: el festival “Mundos Posibles” reunió a más de 400 niños, niñas y adolescentes de agrupaciones musicales, stands artísticos y propuestas radiales del programa. También se presentó una línea de trabajo sobre convivencia escolar y digital llamada “Escuelas Cuidadas” y se ofreció una capacitación sobre los efectos de los consumos digitales en la salud mental, con foco en uno de los temas más alarmantes entre los y las jóvenes: las apuestas virtuales. De Educación Sexual Integral ¡sí se habla en las escuelas pampeanas! 47 colegios secundarios cuentan con Asesorías en Salud Integral. Se llevaron a cabo tres EXPOS ESI en 25 de Mayo, General Pico y Santa Rosa, donde se compartió el trabajo que emprenden las instituciones educativas, además de áreas y programas gubernamentales.

Debido a la falta de pagos por parte del Gobierno nacional a los proveedores de Internet, los Ministerios de Educación y de Conectividad y Modernización firmaron un acuerdo histórico en el que se estableció que la provincia de La Pampa se hace responsable de los costos de conectividad a partir de la contratación de servicios de empresas privadas y cooperativas proveedoras de internet de la provincia, a través de la empresa pampeana de telecomunicaciones Empatel SAPEM. La inversión mensual es de U$S 42000, además de ofrecer una mejor conectividad en las instituciones educativas a partir de la firma de este acuerdo.

Entre otros hechos significativos, se desarrollaron durante el año red de directores y mesa de rectores de las cuales formaron parte todos los niveles y modalidades, se implementó el trayecto formativo en Mediación Escolar y Prácticas Restaurativas; se presentó “Pinceladas Educativas”: una revista hecha por y para las escuelas secundarias pampeanas y se llevó a cabo el evento “Concierto Secundario Sinfónico” en donde participaron estudiantes de distintos colegios secundarios pertenecientes a agrupaciones musicales junto a la Banda Sinfónica de la Provincia; se presentó el Mapa Histórico: “Lugar de vida de los Pueblos Indígenas”; se inauguró la biblioteca “La Calandria Azul, de Juan Ricardo Nervi” en el “Día de la Pampeanidad”.



Próximo Ciclo

En 2025, La Pampa cumplirá con 190 días de clase iniciando el próximo miércoles 26 de febrero con el próximo Ciclo Lectivo. A modo de reflexión de lo acontecido y con una mirada estratégica para el próximo año, la ministra agregó a la Agencia Provincial de Noticias que “en un año 2024 sumamente complejo, el Gobierno Provincial ha priorizado, sostenido y profundizado la inversión en materia educativa, en distintas áreas claves como la formación docente, salarios, infraestructura, transporte, entre otras. Fue un año en el cual el Ministerio dio cuenta y visibilizó, a partir de las evaluaciones y datos estadísticos nominalizados, problemas estructurales vinculados a la enseñanza de la lectura y la escritura, de la matemática, de la inclusión, a partir de los cuáles se desarrollaron acciones específicas con un fuerte acompañamiento territorial. Esperamos que el 2025, con todo lo transitado, y con la profundización de las políticas de enseñanza, logremos que los estudiantes tengan los aprendizajes que tienen que tener en el año que transitan. Será un objetivo central que ingresen, permanezcan, pero sobre todo que egresen y titulen en el nivel secundario”.