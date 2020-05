Covid-19: se reunió el Comité de Crisis local y hay nuevas medidas en Hilario Lagos

En la tarde de hoy se reunió el Comité de Crisis local en Hilario Lagos. El encuentro llevado a cabo en la municipalidad contó con la presencia del intendente municipal Marcelo Achaval, secretario municipal Claudio Giorgi, asistente social Patricia Lema, concejales Lía Diez, Leonardo Pacho y Ariel Aiassa, Noemí del Carmen Alvarez, enfermera del Centro Asistencial, el jefe policial subcomisario Raúl Reveco, Marina Cappellere en representación del Colegio Secundario Aguas Buenas, jueza de paz Carina Pereyra, María Cecilia Rodrigo directora escuela primaria y Carina Grosso representante del JIN 59.

En primer lugar se dio lectura del Acta N°2, que fue aprobada y firmada al pie por los presentes y luego se hizo entrega de cuatro antiparras Delta Plus EN166 para el personal del centro asistencial y chofer de la ambulancia.

Según consta en el Acta Nº 3, la reunión fue para establecer los parámetros correspondiente a la flexibilización que delega el Decreto Provincial N° 853 a los municipios y sus respectivos Comité de Crisis, tomando medidas en conjunto con los municipios de la microrregión 2.

NUEVAS MEDIDAS

Se establece que los horarios en que se podrá circular con motivo de abastecimiento, pago de cuentas, cobro y trámites en general, es entre las 8 y las 18 hs, se recomienda uno o máximo 2 clientes por negocio, mantener distancia de un metro y medio entre las personas presentes y no tocar la mercadería que no va a comprar.

Para los comercios de venta de productos terminados, como tiendas, zapaterías, librerías, bazar, etc, y las peluquerías y esteticistas, queda establecido el horario de atención al público de lunes a viernes entre las 13 y las 18 horas como lo indica el Decreto provincial, autorizando la apertura en horarios de mañana entre las 9 y las 12 horas y podrán trabajar los sábados de 8 a 13, tomando las medidas sanitarias pertinentes.

Estudios profesionales (abogados, contadores, arquitectos, etc.) también pueden a partir de esta disposición provincial trabajar con atención al público, con turnos previos, de lunes a viernes desde las 13 a las 18 horas.

Con respecto a las caminatas recreativas se permiten los días sábados, domingos, y feriados como lo establece el Decreto Provincial y se agregan los días martes y jueves en el mismo horario, de 8 a 18 horas, por un lapso no mayor a una hora y a 500 metros del domicilio.

Se podrán realizar en forma individual, respetando la distancia establecida en el protocolo de un metro y medio como mínimo de distancia, (máximo 2 personas) y padres e hijos menores.

Se recuerda que no se pueden utilizar parques, plazas, el acceso a la localidad y otros lugares de esparcimiento público.

Rige el uso obligatorio del tapabocas para circular en espacios públicos, ingresar a espacios cerrados comerciales y durante las caminatas.

Todo lo expresado anteriormente será evaluado semanalmente, quedando suscriptos a cambios determinados por los futuros decretos provinciales.