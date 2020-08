Covid-19: tres nuevos casos confirmados y se busca origen y contactos estrechos

El Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Salud, comunica que en horas de la tarde se finalizó con el procesamiento de 9 muestras, en los laboratorios de Bacteriología del Hospital Lucio Molas, del Hospital Gobernador Centeno y de la Dirección de Epidemiología, de las cuales 3 resultaron positivas para Covid-19. Dos personas residen en Santa Rosa y una en General Pico. Se está trabajando en la investigación epidemiologia para establecer la fuente de contagio y los contactos estrechos.

Programa Búsqueda Activa

Las muestras nasofaríngeas tomadas ayer a personas con síntomas compatibles con Covid-19 en General Pico y Santa Rosa, a través del Programa Búsqueda Activa, resultaron negativas.

En el día de hoy la Búsqueda Activa de casos se llevó adelante en Zona Norte, Santa Rosa, donde se visitaron 524 viviendas y se monitoreo a 1850 personas, siempre en el marco de la detección temprana de signos y síntomas compatibles con Covid-19. No sé realizó ningún hisopado, ya que no se encontraron pacientes sintomáticos. Además se interrogó sobre calendario de vacunas y falta de medicación en patologías crónicas. En esta búsqueda, también se indagó sobre pacientes que no hayan podido tener acceso al centro de salud por diferentes motivos, lo cual arrojo resultados negativos, mostrando un trabajo responsable y volcado a la comunidad.





Situación Provincial

Desde el inicio de la pandemia, en nuestra provincia, se registraron un total 195 casos positivos para COVID-19, de los cuales 15 permanecen activos, 1 ha fallecido y 179 se han recuperado, entre ellos el paciente de la localidad de Macachín.

Los casos confirmados activos están distribuidos de la siguiente manera: cuatro en la ciudad de Santa Rosa, seis en General Pico, dos en Catriló, dos en Guatraché y una La Adela.

Los contactos estrechos de los casos confirmados son 59 y se encuentran cumpliendo aislamiento estricto, los mismos son monitoreados por personal de salud.

Al día de la fecha se les ha tomado muestra a través del hisopado nasofaríngeo en La Pampa a 3.082 personas.

Se encuentran internadas un total de cinco personas confirmadas para Covid-19. En General Pico, en el Hospital Gobernador Centeno dos personas, una en terapia intensiva y una en clínica médica. En el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria, de la ciudad de Santa Rosa, se encuentran internadas tres personas, dos de ellas en terapia intensiva y una en clínica médica.