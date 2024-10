Gobierno avanzará con importantes refacciones al Hospital de Arata

Con la presencia del subsecretario de Salud, Gustavo Vera; el intendente de Arata, Henso Sosa y la directora de Obras y Servicios Públicos, Antonella Dosso, se realizó en la mañana de hoy el acto administrativo de concurso de precios, para la Refacción del Hospital «Arìstides Granda», en el cual participaron como oferentes tres empresas pampeanas para la ejecución de las acciones.

Luego de acto el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que la obra a iniciar es producto «de la decisión del gobernador Sergio Ziliotto de seguir apuntalando al sistema de salud, que es posible de materializar a través de gestiones concretas como esta, en la que participan de manera coordinada el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el municipio de Arata y el Ministerio de Salud. Estamos trabajando en forma conjunta con los municipios para que la salud siga siendo de calidad, mientras el Gobierno provincial tiene un rol fundamental al realizar los aportes económicos necesarios, siendo la manera más apropiada en esta situación de crisis económica a la que nos ha llevado la Nación, no sólo al sistema de salud sino a todas las áreas en general.

En particular esta obra es necesaria, porque el Hospital de Arata por problemas edilicios está trabajando en condiciones no óptimas, esto es una demostración de nuestro Gobierno que tiene en cuenta a todas las localidades pampeanas”.

Por su parte Henso Sosa, intendente de Arata expresó su agradecimiento a los Ministerios y al Gobierno provincial por acceder a la obra del Hospital «Arìstides Granda», “es muy importante para nuestra comunidad, el edificio donde funciona el Hospital fue donado hace muchos años con la intención que viene cumpliendo desde entonces y está deteriorado por el paso del tiempo. Contar con el hospital en condiciones plenas es fundamental para los habitantes de la localidad y de la zona rural. Con las intervenciones edilicias previstas vamos a volver a disponer del cien por ciento de los espacios”.

Características de la intervención edilicia

El objetivo de la obra en curso se traduce en la puesta en servicio de los sectores donde funcionan las salas de internaciones, un sanitario, sala de revelado, farmacia y sala de rayos, actualmente afectados por el deterioro estructural de la losa de techos. Para tal fin, se deberá ejecutar un refuerzo estructural sobre la losa antes mencionada, que consistirá en la ejecución de bases de hormigón armado dentro de los locales afectados, para luego montar una estructura metálica, que servirá de refuerzo para la estructura existente. Como consecuencia de la excavación de bases, surgirán trabajos complementarios como la ejecución de la instalación sanitaria en los varios sectores, como así también la ejecución y colocación de nuevos solados, en los espacios intervenidos y la pintura interior general de los locales intervenidos.