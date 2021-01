“Igual se consiguieron cosas importantes”, dijo Fernando Bono analizando el 2020

“Diferente a lo que estábamos acostumbrado”, fue lo primero que dijo Fernando Bono, intendente municipal de Ceballos a pocas horas de finalizar el 2020, cuando se le consultó acerca del análisis de lo llevado a cabo durante el primer año de su tercer mandato al frente de la comuna. “Es inevitable hablar de la pandemia que se nos puso en el camino y complicó bastante lo que teníamos proyectado, porque hubo que estar atento a la cuestión sanitaria de la comunidad, pero igual se consiguieron cosas importantes”, subrayó.

“Siempre fui en los primeros de marzo a visitar los ministerios, para gestionar obras, ver programas para aplicar, consultar presupuestos viables para el pueblo, etc. y este año hice lo propio para preguntar sobre dos obras, una para el edificio de la escuela y la otra para el destacamento policial y me dijeron que no era posible para este año, el virus ya estaba entre nosotros”, recordó.

“En lo personal soy una persona de riesgo, me recomendaron mucho cuidado y que me fuera a mi casa directamente. De todos modos junto al equipo y de manera silenciosa, seguí trabajando tomando todos los recaudos indicados y así fuimos concretando varios proyectos para Ceballos”, afirmó.

“Hubo gente que al principio no tomó muy en serio la cuestión del coronavirus, luego se fue prestando más atención. En nuestro caso privilegiamos la salud y la atención social aumentando partidas presupuestarias, la bajada de línea era que a nadie le debía faltar un plato de comida, se le dio asistencia al 90 por ciento de las familias soportando algunas críticas, por suerte en nuestro pueblo la situación social no fue tan complicada por eso consideramos objetivo cumplido en esa parte y ahora le agregamos que llegamos a fin de año sin casos positivos de Covid. En las últimas semanas se ha desatado otra vez el virus, por lo tanto vamos a seguir insistiendo en los cuidados y siempre atentos”, remarcó Bono.

Obras

“Como dije se gestionó igual y por decisión municipal se construyeron nueve nichos en el cementerio, se le pudo dar el dinero a la gente de la capilla para la construcción de un salón de usos múltiples, se compraron dos máquinas para hacer bacheo en el pueblo. Se trabajó mucho en el proyecto regional de la basura, se paró un poco pero en algún momento se va a continuar. Se tapó el basurero que teníamos cerca del ejido urbano y se trasladó a un kilómetro de distancia, hacia el oeste”, destacó.

Luego prosiguió enumerando gestiones,“se presentó el proyecto de remodelación total de la plaza en Obras Públicas de Nación, en el marco del programa Argentina Hace. Eso sí, se hará un espacio público prácticamente nuevo, pero sin tocar las plantas existentes -aclaró-. Hemos comprado una casilla para uso del personal municipal cuando sale a arreglar los caminos vecinales y además un tractor nuevo para esa tarea”, dijo.

Ampliar la iluminación de la localidad

A mediados de diciembre, el intendente Bono anunció que había tomado la decisión de ampliar la iluminación de la localidad y “así mejorar el servicio hacia todos los vecinos”, sostuvo.

Detalles de las obras

• Calle Inmigrantes: 9 puntos de luz led-con brazo de alumbrado y columnas de hormigón. Con cable preensamblado de distribución.

• Calle Francisco Ceballos: 4 puntos de luz led con brazo de alumbrado.

• Ceballos: Se hace el recambio del total de luces de sodio por led en toda la localidad y acceso Ramón Campagno

• Recambio de 50 luminarias led de 150 en columnas existentes, modelo Eris-150W .

• Recambio de 25 luminarias led 50 W, modelo Iris.

• Pintura de columnas en dicho acceso. Cruce de ruta provincial 2 y acceso

• Recambio de luminarias VAI 180W- led con alta potencia y readecuación de cableados y tablero.

“Estas obras darán comienzo en los próximos días, a cargo de la Coseria y serán realizadas por administración municipal, es decir con recursos de todos los vecinos”, indicó el intendente.

Fitosanitario

“También se incorporó un asesor fitosanitario en el municipio para el control de las fumigaciones periurbanas, por suerte se fueron acostumbrando a preguntar buscando asesoramiento y la debida autorización para las aplicaciones, la verdad que viene funcionando bastante bien

Salud pública

“Lo que siguió haciendo el municipio es llevar a los pacientes a diversos lugares. En febrero formó parte de una gestión, pero al no tener respuesta lo haremos desde la comuna, incorporar un kinesiólogo, por lo tanto ya hemos comprado todo los aparatos para uso de esa especialidad. En uno de los encuentros virtuales que tuvimos con el gobernador Ziliotto le hice saber la necesidad de contar con un médico estable en el pueblo, el pedido está y va a seguir estando”, expresó.

Viviendas

La localidad de Ceballos tiene para marzo un cupo para dos viviendas sociales, “ya comenzaremos con los trámites correspondientes y veremos las personas que se han inscripto bajo la modalidad on line”, dijo Fernando Bono.

Camionetas y anuncios

El municipio de Ceballos, el pasado 1 de diciembre, cedió una camioneta Chevrolet S10, 0 kilómetro, a la fuerza policial de esa localidad.

El intendente Fernando Bono procedió a entregar la documentación del flamante móvil al cabo primero Cristian Raúl Cabrino, encargado del destacamento del lugar y las llaves al cabo Osvaldo Javier Costapisani.

El acto se celebró frente al edificio comunal y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Horacio Esteban Di Nápoli, el jefe de la Policía pampeana comisario general (R) Héctor Lara, el subjefe comisario general (R) René Bossio, el jefe de la Unidad Regional II con asiento en General Pico, el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Héctor Iervasi, comisario Mayor Cristian Dupuy, el subcomisario Carlos Daniel Villegas, jefe de la Departamental de Intendente Alvear, de la cual depende el Destacamento Ceballos, concejales María Rosa Errecoundo y Juan Cruz Vega y el secretario municipal Jorge Peralta.

Cabe mencionar que través de una ordenanza se autorizó al intendente municipal a convenir la forma de pago del vehículo con fondos municipales y a suscribir toda la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor, para luego proceder a cederlo para el uso policial.

“Esto se pudo realizar con los recursos que posee el municipio producto del buen cumplimiento que tienen los vecinos, abonando tasas municipales y otros servicios. Es la primera vez que la policía de Ceballos va a disponer de un vehículo nuevo”, resaltó Bono al momento de hacer uso de la palabra.

Adelantaron, en medio de la ceremonia que se colocarán cámaras de seguridad en lugares estratégicos, como accesos al pueblo por ejemplo y se proyectará la remodelación del edificio policial.

Otra camioneta fue adquirida por la municipalidad para uso del personal principalmente en caminos vecinales.

Final

“En fin, como dije, se trabajó en silencio pero se hizo mucho y esperamos concretar durante el 2021 lo que quedó pendiente este año y lo que hay proyectado para el que viene. En algunas horas, segun calendario, se cierra un capítulo y se abre otro que ojalá sea mucho mejor. Solo me queda saludar a todos los vecinos de mi pueblo, agradecer por el constante acompañamiento, por la responsabilidad social que tuvieron hasta ahora y que sigan cumpliendo con las normas existentes así pronto salimos de esta situación”, culminó el intendente Fernando Bono.