Metileo: Ziliotto entregó viviendas, anunció cuatro más y recursos para el Polideportivo

El gobernador Sergio Ziliotto reafirmó una gestión basada en dar respuestas a cada localidad, independientemente de su tamaño. “Miramos la necesidad de cada pampeano viva donde viva”, enfatizó. Destacó que las soluciones habitacionales se concretan íntegramente con recursos provinciales y comprometió el apoyo necesario para concluir las obras del Polideportivo: «la Provincia va a dar los recursos para terminar el cielorraso. Espero poder volver antes de fin de año para inaugurar una obra tan importante para la localidad».

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este jueves la entrega de dos viviendas del Plan Provincial Mi Casa 4 en Metileo y firmó un convenio con el municipio para la construcción de otras cuatro unidades habitacionales. Además, anunció que la Provincia aportará los recursos necesarios para finalizar las obras del Polideportivo Municipal.

El acto contó con la participación del intendente Carlos Marchisio; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra; estudiantes y la bandera de ceremonia de la Escuela N° 53; familias adjudicatarias y demás autoridades.

Debido a las condiciones climáticas, la actividad se realizó en un espacio cerrado, aunque las viviendas ya fueron entregadas a sus adjudicatarios. Luego del acto la comitiva oficial recorrió las viviendas junto a sus propietarios y el Polideportivo.

Durante su discurso, el Gobernador destacó que las soluciones habitacionales se concretan íntegramente con recursos provinciales y ratificó la decisión de sostener una política pública que garantice el acceso a la vivienda en todo el territorio pampeano. “Estamos aquí ratificando una forma de hacer política, una forma de mirar a cada pampeano y a cada pampeana vivan donde vivan”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la distribución de recursos no responde a criterios electorales sino a las necesidades de cada comunidad. “Yo no miro Metileo según la cantidad de electores que tenga. Miro la necesidad de cada uno y en cada rincón estamos acompañando las gestiones municipales”, afirmó.

Ziliotto valoró especialmente el trabajo conjunto con el municipio y destacó la gestión del intendente Marchisio para impulsar obras que mejoren la calidad de vida de la comunidad.

Recordó que actualmente otras dos familias de la localidad construyen sus viviendas a través del programa provincial Llegar a Casa, destinado a quienes cuentan con terreno propio y acceden a financiamiento del IPAV para concretar su proyecto habitacional.

Asimismo, firmó un nuevo convenio mediante el cual el Gobierno provincial transferirá recursos al municipio para la construcción de cuatro nuevas viviendas. “No venimos solamente a entregar dos viviendas, vamos a seguir construyendo casas en Metileo”, aseguró.

De esta manera, la Provincia continúa sosteniendo políticas habitacionales con financiamiento propio, en un contexto marcado por la paralización de programas nacionales de vivienda.

Apoyo provincial para finalizar el Polideportivo

Ziliotto también se refirió a las obras de mejoramiento que se ejecutan en el Polideportivo Municipal, uno de los espacios emblemáticos de la localidad.

Tras señalar la importancia social, cultural y deportiva que tiene el edificio para la comunidad, comprometió el acompañamiento económico de la Provincia para concluir la obra del cielorraso. “Quiero tomar el compromiso con todo el pueblo de Metileo de que la Provincia va a dar los recursos para terminar el cielorraso. Espero poder volver antes de fin de año para inaugurar una obra tan importante para la localidad”, expresó.

Dirigiéndose a las familias adjudicatarias, el Gobernador destacó el carácter solidario del sistema de vivienda provincial y recordó que las cuotas abonadas por quienes reciben una casa permiten financiar nuevas soluciones habitacionales para otras familias.

“No nos vamos a detener en buscar la mejor manera de dar soluciones. Seguiremos defendiendo a La Pampa y a cada localidad porque tenemos muy claro que ante cada necesidad nace un derecho. Y no vamos a detenernos un segundo en reclamar lo que nos pertenece”, concluyó.

El trabajo conjunto detrás de cada vivienda

Por su parte, el intendente Carlos Marchisio destacó que la entrega de las viviendas representa “un día muy especial para los metilenses”, al tratarse de las primeras dos unidades habitacionales construidas en el marco del Plan Mi Casa IV.

“Son viviendas que vienen a dar una solución concreta a nuestras familias, quienes encontrarán en ellas un espacio digno de ser vivido, con futuro, tranquilidad y seguridad, pero por sobre todas las cosas, un lugar acorde para el crecimiento y desarrollo de sus niños”, expresó.

Resaltó la calidad constructiva de las unidades entregadas y señaló que cuentan con materiales y equipamiento de primera línea, entre ellos ventanas con doble vidriado hermético, calefactores, termotanque de alta recuperación, cocina, aire acondicionado y diversas mejoras destinadas a garantizar confort y eficiencia.

Asimismo, agradeció al Gobierno provincial por sostener la política habitacional pese al contexto económico nacional. “Quiero felicitar al Gobierno de la Provincia por sostener este tipo de políticas públicas. A pesar de los recortes de fondos por parte del Gobierno nacional, La Pampa sigue construyendo viviendas. Esto habla de una gestión ordenada”, afirmó.

“Para llegar a tener estas dos viviendas hubo dos años de trabajo. Tuvimos que limpiar el terreno, realizar la mensura de subdivisión y dotarlo de todos los servicios. En esa manzana incorporamos nuevas redes de gas, agua potable y tendido eléctrico con iluminación LED, con fondos aportados por la Provincia”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que los logros alcanzados son el resultado de una articulación permanente entre los distintos niveles del Estado. “Aquí nadie se salva solo ni logra objetivos de manera individual. Todo lo realizado ha sido construido de manera conjunta con todas las áreas de gobierno. El modelo de gestión que lleva adelante el gobernador da respuestas permanentemente”, señaló.

“Las viviendas no se regalan”, recalcó el Intendente y en ese sentido destacó la importancia de “cumplir con el pago de las cuotas mensuales. Cuando paguen, piensen en las familias que aún esperan una vivienda. Esa empatía nos permitirá recaudar y construir más hogares para nuestros vecinos”, concluyó.

Marchisio también transmitió tranquilidad a las familias que continúan inscriptas en los registros habitacionales y aseguró que el municipio ya trabaja para ampliar la oferta de terrenos destinados a futuras soluciones habitacionales. “Estamos garantizando 20 terrenos con todos los servicios para seguir creando más viviendas sociales en los años venideros”, anunció.

«El sueño del techo propio»

Milagros, adjudicataria de una de las viviendas, expresó que «hoy no es un día más, es el día que en que recibo la llave del hogar que siempre soñé, es un sueño que se transforma en una hermosa realidad, más que una casa es el hogar donde mi hija crecerá y disfrutará de su niñez».

«Qué felicidad volver a mi pueblo junto a mi familia y todas mis amigas, es un orgullo inmenso, pero también asumo la responsabilidad de cumplir cada cuota mensual, cada pago es una oportunidad para que otra familia pueda cumplir el sueño de su techo propio», afirmó.

Para finalizar, agradeció al intendente Carlos Marchisio y «a su equipo de trabajo y especialmente a nuestro gobernador por seguir construyendo realidades y cumpliendo sueños».