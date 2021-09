Poli Altolaguirre: “El Presidente se burla de los argentinos, no está en el día a día”

El precandidato a senador nacional por la lista 502A Democracia y Consenso Poli Altolaguirre se refirió en relación a las expresiones del máximo mandatario Alberto Fernández en las que explicara que el cese de las exportaciones de carne supuso una baja del orden 2,3% en el precio al consumidor.



“El Presidente exprime los números para justificar una medida que hizo agua por todos lados. No le sirvió ni a los consumidores, ni al campo y, además, ha generado pérdidas de puestos de trabajo y una merma en el stock ganadero. Celebra una baja mínima transitoria pero omite decir que el precio de la carne había subido, solo en junio, un 7,7%, momento en que esta disposición ya estaba vigente. El Presidente se burla de los argentinos, no está en el día a día” sentenció Altolaguirre.



“El cierre de las exportaciones de carne no funcionó cuando se implementó allá por 2006 y no es una sorpresa que no reporte resultados positivos ahora. Si el gobierno nacional sigue insistiendo con medidas cortoplacistas, continuará fracasando. La salida es exportar más, no menos. Propiciar las condiciones para que se realicen inversiones, reglas claras, y que la Argentina recupere el rol exportador que alguna vez supo tener, pero agregando valor que redunde en oportunidades laborales para los argentinos. Si el país se desarrolla y crece, esas perspectivas se verán reflejadas en sus bolsillos. Hoy no alcanza ni para comprar un kilo de carne picada porque no se llega a fin de mes” afirmó.



Sobre las razones que están detrás de los aumentos de la carne, Altolaguirre dijo que “los precios no bajan porque han aumentado repetidamente los combustibles y esos incrementos se trasladan directamente a la inflación repercutiendo en la góndola y en las carnicerías. Pero hablamos de la carne como podríamos hablar de cualquier alimento, basta con recorrer comercios o supermercados para confirmarlo. Estamos en una situación donde no hay ganadores, pierden los consumidores, los comerciantes y también los productores. Si no comenzamos por reconocer la inflación, los precios seguirán subiendo indefectiblemente.”