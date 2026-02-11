Villa Mirasol: servicios municipales en apoyo de las instituciones locales

El Gobierno de La Pampa acompañó en Villa Mirasol al intendente Lucas Laguna, en la presentación de una serie de servicios para apoyar y fortalecer el trabajo de las instituciones de la localidad.

Se trata de la FM municipal, que pronto saldrá a licitación con equipo de transmisión donado por el propio jefe comunal; un equipo de sonido para eventos; un food truck totalmente equipado para celebraciones; y un grupo electrógeno en previsión de eventuales cortes de energía, todos al servicio de las necesidades de las distintas asociaciones. Estarán a disposición de manera gratuita o con costos mínimos.

Estuvo presente en el acto el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Gabriela Labourie.

El ministro destacó la gestión municipal y valoró el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio. “Miramos a Villa Mirasol con mucha atención y siempre con la firme decisión de acompañarlo”, expresó y subrayó “la importancia que le da a su comunidad” el intendente Laguna.

El funcionario puso en valor la creatividad y la iniciativa del equipo local en un contexto complejo. Señaló que, aun en tiempos difíciles, logran avanzar con propuestas concretas y sostuvo que el gobernador Sergio Ziliotto remarca de manera permanente la necesidad de articular entre provincia y municipios. “Es un equipo de gestión que apoya mucho a las instituciones, pensando cada acción política en beneficio de su gente”, y remarcó que estas decisiones conjugan creatividad, eficiencia y solidaridad. “Hacerles más fácil la tarea a quienes ponen el cuerpo por el conjunto es poner las cosas en su lugar y darles un reconocimiento”, sostuvo.

Finalmente, felicitó al intendente y a la comunidad por el compromiso con el desarrollo local y aseguró que la Provincia continuará acompañando el trabajo que se realiza en Villa Mirasol.

El intendente Laguna explicó que “la idea es que todos puedan disponer de la radio para comunicados totalmente gratuitos”, señaló, y adelantó que se llamará a licitación para su manejo.

Sobre el food truck comentó: “Veíamos que era un trastorno armar una cantina para tres horas de show y después desarmar todo. Tratamos de solucionar eso con este food truck”, indicó. Contará con freidora, plancha, horno, heladera y freezer, y se brindará capacitación para su uso seguro. Solo se exigirá que sea devuelto en condiciones y solicitado con anticipación.

Laguna también destacó la compra de un grupo electrógeno de gran capacidad. Recordó que en los últimos años se registraron cortes de luz durante tormentas que afectaron eventos y servicios esenciales. “Está la seguridad y es algo muy importante”, afirmó. Explicó que el equipo permitirá alimentar bombas en caso de inundaciones y garantizar el funcionamiento de servicios básicos como el agua potable. “Quizá no lo usemos por años, pero está. Si hay que usarlo, está”, remarcó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial. “Siempre que fuimos a comentar alguna de estas ideas nos dieron una mano. Hemos llegado a adquirir todo esto gracias también ese apoyo”, concluyó.