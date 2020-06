“Son laburantes y no salen a contagiarse”

El intendente municipal Juan Cruz Barton mantuvo un extenso contacto esta mañana con El Norte en movimiento en donde el jefe comunal se refirió, entre otros temas, al caso confirmado de coronavirus del camionero de Realicó y salió a defensa de los transportistas, especialmente de los alvearenses, “son laburantes, no salen a contagiarse, a buscar el virus”, dijo y en consonancia con el gobernador Ziliotto pidió “no estigmatizarlos por favor” y resaltó el trabajo llevado a cabo ayer en la localidad de Realicó una vez detectado el vecino con coronavirus. “Se activó el protocolo y en pocas horas se aislaron las personas, hubo un trabajo activo y en conjunto para destacar, incluso con información oficial para todos los medios de comunicación de la provincia”, dijo.

“Lamentablemente nos tocó un caso en el norte de La Pampa, nos solidarizamos con la empresa y la comunidad realiquense por lo que están viviendo, aunque de alguna manera también Intendente Alvear se veía involucrado en el tema porque hay cuatro camioneros de nuestro pueblo que trabajan en la firma Roberto Luis Martínez SRL, por lo tanto Epidemiología de manera muy acertada enseguida fue a la hora de ruta para ver si algunos de los choferes alvearenses había tenido contacto directo con el compañero de trabajo, así fue que enseguida nos avisaron que uno de ellos debía ser aislado porque podía haber estado charlando con el chofer realiquense. Por lo tanto, en Alvear, junto a la policía y personal del hospital se llegó hasta la casa del vecino para informarle lo que debía hacer, a modo de prevención, que aceptó con muy buena predisposición”, indicó Barton.

NO ANDAN ESQUIVANDO CONTROLES

“Tenemos muy en claro que el camionero no andan esquivando controles, ni camineras, sale a trabajar y no está exento de un contagio llevando a cabo una labor esencial. Todas las semanas tenemos videoconferencia con el gobernador y el pedido de los intendentes que estamos cerca de límites con otras provincias es un mayor control en las camineras y en las accesos alternativos, si se puede mayor control con las patrullas rurales, pero no para el transportista, es para aquellos que si intentan ingresar sin el correspondiente permiso o queriendo hacer trampa”, subrayó.

“Estuve leyendo muchos mensajes en redes sociales y se escribió en favor de los camioneros y me parece muy bien, de todas maneras siempre es bueno recalcar que es mejor informarse antes de dar una opinión. No estigmatizarlos por favor”, concluyó.