Ziliotto recibió a Gallotti y analizaron obras para Bernardo Larroudé

El gobernador Sergio Ziliotto recibió el viernes pasado al intendente de Bernardo Larroudé, José Luis Gallotti, quien luego de la reunión aseguró sentirse “orgulloso de visitar al Gobernador” y “agradecido por la disposición que siempre tiene con nosotros el Gobierno provincial”. Los temas tratados fueron: red de agua potable y cloacas, Programa Ayelén, Terminal de Ómnibus, Parque Termal y viviendas.

A la salida del despacho del Gobernador, en Casa de Gobierno, donde el intendente de Bernardo Larroudé se reunió con el mandatario pampeano y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; Gallotti se mostró “muy contento, porque uno siempre trata de trabajar con la Provincia, de ir de la mano con el Gobierno provincial para que puedan salir los proyectos. Me siento orgulloso de visitar al Gobernador. Soy otro signo político y agradezco al Gobierno de la Provincia, tanto el anterior gobierno de Carlos Verna como al de, ahora, Sergio Ziliotto, porque siempre han tenido buena predisposición con nuestra localidad”, aclaró.

La localidad norteña tiene pendiente un tema importante “la red de agua potable y cloacas, servicios con los que no contamos. Por eso vinimos a dialogar con el Gobernador, en la búsqueda de soluciones”.



Terminal de Ómnibus

Gallotti planteó la necesidad de solucionar el tema de la Terminal de Ómnibus. “Larroudé está creciendo, tenemos más de dos mil habitantes, pero como la terminal está dentro del pueblo y los micros no entran, las y los vecinos tienen que desplazarse hacia Intendente Alvear, Realicó o General Villegas, en provincia de Buenos Aires. La idea es hacer una terminal nueva sobre la ruta, en el ingreso”.



Programa Ayelén

El jefe comunal interesó al Gobernador acerca del Programa Ayelén. Explicó que “está funcionando en una vivienda de barrio. Hoy contamos con más de cuarenta niñas y niños, y tendríamos que hacer un edificio nuevo, para que tanto ellas y ellos, como las y los docentes tengan un ámbito más cómodo y seguro”.



Parque Termal

El Parque Termal es un atractivo para la región, es por eso que la comunidad se encuentra trabajando para la temporada 2023. “Refaccionamos las piletas, hicimos un paseo y queremos poner cuatro toboganes acuáticos para arrancar la temporada a pleno”.

El intendente destacó que “hoy en día los turistas pueden quedarse en Bernardo Larroudé. Podemos alojar a 150 personas. Hemos entendido el valor de poseer un centro turístico, incluso hay inversiones privadas para alojar al turismo”.



Viviendas

“Sergio -Ziliotto- me prometió que irá en diciembre para entregar ocho viviendas. Y tenemos previsto construir 20 viviendas más”, confirmó Gallotti.

“En Larroudé tenemos cerca de 80 inscriptos, no hay casas para alquilar y el crecimiento de la población es notable. Por lo cual son fundamentales las soluciones habitacionales. En este sentido, el Gobernador tiene muy presente el tema y seguiremos trabajando como lo venimos haciendo”, finalizó.