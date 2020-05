El gobierno con los gremios docentes para acordar “la vuelta a clases”

El gobernador Sergio Ziliotto abrió una instancia de diálogo con los tres gremios docentes para avanzar en acuerdos que posibiliten la vuelta a clases en La Pampa. El mandatario garantizó que “solo se producirá el retorno a las aulas si no hay riesgos para la salud de docentes, alumnos, y todos quienes componen la comunidad educativa. En la reunión convocada por el Gobierno Provincial, el primer mandatario estuvo acompañado por el titular de la cartera educativa Pablo Maccione, la Asesora de Gobierno María Cristina Garello y los tres subsecretarios del área. En tanto los docentes estuvieron representados por dirigentes de UTELPA, SADOP y AMET, los tres gremios que nuclean trabajadores de la educación en La Pampa,

En principio el mandatario pampeano les transmitió a los docentes la decisión de “no volver a clase hasta que no haya riesgos de ningún tipo”, para todos quienes conforman y/ o están relacionados con la comunidad educativa.

El gobierno provincial aceptó el pedido de los gremios de participar en la organización del operativo que permita el regreso a las aulas en La Pampa, donde el dictado de clases se interrumpió el lunes 16 de marzo como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El encuentro sirvió para que acordaran canalizar a través de la Comisión Paritaria de Salud y Seguridad en el Trabajo los pasos que se darán para el reinicio presencial del ciclo lectivo.

Vale mencionar que la citada comisión sesiona todos los martes en forma virtual y se invitará a participar de la misma a directoras y directores de nivel del sistema educativo, además de especialistas médicos para que asesoren en la elaboración de los protocolos necesarios.

En el marco de la comisión se analizará la puesta en funcionamiento de los transportes escolares, un tema complejo por las normas de distanciamiento social, pero absolutamente necesario en este escenario de “nueva normalidad”.

Un tema que no estuvo ausente, planteado por los representantes docentes, fue la necesidad de reglamentar las tareas de los trabajadores de la educación en el contexto de la pandemia mediada por la virtualidad.

En este sentido se acordó en la necesidad de elaborar protocolos de funcionamiento en los que se regule horarios y demás pautas de funcionamiento, bajo la particularidad que la tarea, tanto de docentes como de alumnos se desarrollará en los domicilios particulares y no en un contexto áulico.