Importantes avances en la situación del Puesto Caminero de González Moreno

Tal lo anunciado esta mañana, autoridades de La Pampa y Buenos Aires se reunieron en el Puesto Caminero de González Moreno para analizar cuestiones de transitablidad, a partir del cierre del mismo por cuestiones sanitarias y en el marco de la pandemia por COVID-19.Formaron parte del encuentro el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, los jefes comunales, Juan Cruz Barton (Intendente Alvear), Fernanda Alonso (General Pico), Federico Bogarín (Comisión de Fomento de Agustoni), Javier Reynoso (Partido de Rivadavia), Patricia Bascal (delegada de González Moreno), el jefe de Policía, Roberto Ayala y demás funcionarios provinciales y municipales.

El ministro de Seguridad contó que la reunión surge a partir del compromiso del gobernador, Sergio Ziliotto, en la videoconferencia mantenida con los intendentes durante la semana, cuando plantearon inquietudes respecto al corte en el puesto caminero.

Se sumaron la delegada de González Moreno y el intendente de América (Buenos Aires), “fue una reunión muy fructífera, se trató de no generar caos, como tal vez se está generando por parte de algunas personas que tienen que pasar todos los días, hay poca información a la gente. Hay que informarle de qué se trata esto, que no es para cercenarle el trabajo a nadie que viva en González Moreno y venga a la ciudad de General Pico o gente de América que venga a nuestra Provincia”, agregó di Nápoli, quien hizo hincapié en que “sin permiso no se puede circular”.

Una vez acordadas las cuestiones entre los jefes comunales, el titular de Seguridad dijo que llevará las inquietudes al Gobernador.

Por su parte, la intendenta de General Pico agradeció la presencia del ministro junto a su equipo para responder al planteo hecho al mandatario provincial. “Lo que hicimos fue plantear los inconvenientes que estamos recibiendo por parte de la gente, puntualmente con los que les toca tener contacto de una ciudad a la otra, así que en ese sentido vamos a estar trabajando con González Moreno, Villa Sauze y Banderaló”.

Alonso contó que se hará un escrito para acordar criterios que se enviará al Gobernador, para definir cómo seguirá con el cierre del paso, “donde se está garantizando el paso de la ambulancia y el abastecimiento de las farmacias que se proveen desde General Pico hacia González Moreno. El resto de las situaciones las evaluaremos y haremos criterios comunes de funcionamiento, lejos de entorpecer las actividades económicas que están habilitadas para seguir funcionando y las fuentes laborales de la gente”.

Los principales pedidos giraron en torno a cuestiones de salud, que nunca tuvieron impedimento ni se cortaron a partir de que mucha gente de estos lugares de provincia de Buenos Aires se atiende en La Pampa, además de la posibilidad de seguir trabajando.

En tanto, el jefe comunal de Intendente Alvear, Juan Cruz Barton, explicó que el cierre no es un capricho sino la necesidad de cuidar la salud de los pampeanos.

El contacto será fluido para continuar con las comunicaciones y así avanzar en diversos puntos a partir del comportamiento de la pandemia.