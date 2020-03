Epidemiología recomienda no fumigar

Ante las solicitudes de tratamiento espacial por fumigaciones para mosquitos, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial, recomendó NO fumigar.La Pampa se presenta como la única provincia de la Región Sur con áreas con presencia del mosquito vector Aedes Aegypty y sin circulación viral activa para dengue (sin notificación de casos autóctonos, lo que significa que no hay mosquitos infectados).

Ante las solicitudes de fumigación por parte de los municipios y teniendo en cuenta que la aplicación espacial de insecticidas tiene una efectividad sobre el 40 % de la población de mosquitos adultos (en el mejor de los casos); la fumigación no ataca las larvas (futuras poblaciones de mosquitos); la fumigación sostenida en el tiempo como medida preventiva puede generar resistencia en las poblaciones de mosquitos; la prevención del dengue debe enfocarse en el saneamiento ambiental de los espacios públicos (actividad específica del municipio): desmalezado y limpieza de espacios públicos, con especial énfasis en acequias, canales y plazas; recolección de residuos y su disposición final para evitar la proliferación de criaderos en la localidad; y en la implementación de hábitos en el hogar que reduzcan los criaderos; las acciones de rociado espacial con insecticida para la eliminación de mosquitos adultos de la especie Aedes Aegypti sólo se recomienda como medida a aplicarse ante la aparición de personas con sospecha de dengue. Este procedimiento tiene como objetivo cortar el ciclo de transmisión de la enfermedad ante un caso sospechoso de dengue a través de la disminución/eliminación de los mosquitos adultos y no debe emplearse como medida preventiva habitual.

La Dirección de Epidemiologia no recomienda fumigaciones o aplicación de adulticidas como metodología de prevención. Las estrategias para combatir el mosquito común (Culex Pipiens) tienen los mismos principios que para combatir el vector del dengue. En este período de pandemia por coronavirus COVID-19, todas las acciones que se lleven adelante deben respetar las actividades consideradas esenciales en el Decreto Presidencial 297/2020.

Patio Limpio

Se recuerda la importancia de estimular a la población para que adopte hábitos y prácticas que reduzcan los sitios de cría del mosquito (patio limpio), a saber: eliminar los objetos en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, lona, bidones cortados, etc.). Limpiar y ordenar patios. Mantener patios y jardines desmalezados. Poner boca abajo baldes, palanganas y bidones. Tapar los tanques y recipientes para recolectar agua. Rellenar floreros y porta macetas con arena o tierra. Vaciar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia. Destapar los desagües de lluvia y canaletas. Cepillar el bebedero de la mascota frecuentemente. Mantener piletas cloradas.