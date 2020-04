Una extensa entrevista mantuvimos esta mañana con el intendente municipal Juan Cruz Barton, en la cual se abordó, entre otros, el tema del transporte ante la complicada situación que estamos viviendo. «Hoy llegar del sur de Córdoba es lo mismo que llegar de España», graficó el jefe comunal. Si bien estaba a la espera de respuestas del Gobierno provincial, indicó que «si tengo que tomar drásticas decisiones lo voy a hacer, así vayan en contra de algún artículo de la constitución».

Adelantó que «vamos a destinar un lugar alejado para la descarga de la mercadería y que el comerciante tenga que ir a buscarla, tomando recaudos y aplicando las medidas necesarias. En reunión con el Comité de Crisis vamos a instrumentar el procedimiento», sostuvo.

«Ayer a última hora estuvimos reunidos con el comisario y el director del hospital porque hay casos que nos preocupan mucho, los mismos que a la gente y más allá de que estamos dando respuestas a todas las consultas, debemos tomar otras decisiones urgentes, porque se está mezclando la salud, con lo económico y lo constitucional y para nosotros la salud está en primer lugar», remarcó el jefe comunal.

«Sinceramente, nos preocupa el tema del transporte, también de maquinarias agrícolas y con esto estamos asustados. Debemos tomar decisiones sabiendo que podemos afectar la parte económica. Estamos informados de todos los camiones que ingresan a la localidad pero no podemos frenar o prohibir su circulación, si estamos controlando y por eso personal idóneo toma nota de cada uno de los transportistas, los cuales no se pueden bajar del camión, descargan y deben partir. Pero bueno, en la reunión de ayer quedamos que cada uno debía pedir instrucciones de sus superiores, si esto debe seguir así, si la metodología es la misma o tomamos decisiones nosotros para cuidar el pueblo», sostuvo.

«Luego llamaremos a conferencia de prensa a todos los medios de la localidad para que la comunidad sepa lo que tenemos que hacer», añadió.

Dos horas después llegó la convocatoria para el encuentro con los comunicadores locales, que se llevará a cabo esta noche a las 21 horas en el salón cultural La Vieja Usina.

«Si tengo que tomar drásticas decisiones lo voy a hacer, así vayan en contra de algún artículo de la constitución», enfatizó.

«Sabemos que hay estrictos controles en camineras, también en caminos vecinales o lugares limítrofes por parte de la policía de Bernardo Larroudé, pero vemos camiones que no son de acá. Hoy, llegar del sur de Córdoba es lo mismo que llegar de España», dijo el intendente en alusión a los dos casos positivos de coronavirus que se registraron en la ciudad cordobesa ubicada muy cerca de la provincia de La Pampa. «Me solidarizo con la población de Huinca, pero esto mete miedo. Ya es momento de parar la pelota, todos los intendentes del norte estamos preocupados con esta situación. Por eso que hago hincapié en el transporte. Hay transportistas de nuestro pueblo que han tomado conciencia, que se cuidan, que nos informan cuando salen y cuando llegan, pero bueno llegan foráneos y la gente pide respuestas inmediatas, nos exige y está bien que lo haga. En algunas horas sabremos los que nos dicen nuestros superiores. Si bien tenemos autonomía debemos actuar en base a lo que dice el Gobierno provincial», agregó.



«Ya estuve hablando con Juan Pablo Ughetti (secretario de Obras Públicas) y lo que vamos a hacer es destinar un lugar alejado para la descarga de la mercadería y que el comerciante tenga que ir a buscarla, tomando recaudos y aplicando las medidas necesarias. En reunión con el Comité de Crisis vamos a instrumentar el procedimiento»



«NOS HABÍAMOS ASESORADO»

«Hay cosas que se están haciendo muy bien por parte de la población en general, pero otras no. Estamos atento a todo, trabajando, actuando, pidiendo instrucciones. Por ahí leo en redes sociales que no hacemos nada, se equivocan. Más allá de alguna puntual, no respondo, pero molestan algunas expresiones».

«Si vamos al caso de las fumigaciones, se recomienda no hacerlo pero eso ya lo sabíamos porque nos habíamos asesorado con anticipación con Epidemiologia, con Salud. Fumigar no es recomendable y es hasta un gasto innecesario, prefiero gastar ese dinero en asistencia al vecino que realmente está necesitando. En Alvear se está trabajando y mucho en la parte social, por ahí es lo que no se ve. Por ahí, para algunos, ver un control policial es más significativo que una bolsa de comida y no sabe que hay gente en el pueblo que la está pasando muy mal», remarcó.

«En cuanto a la desinfección, no estamos ajenos a llevarla a cabo pero no da el resultado que todos esperan. El virus no viene en una cubierta de un auto o camión», dijo.