“La baja del consumo es fuerte y la industria está haciendo un gran esfuerzo para no despedir trabajadores”

Miguel Iglesias, flamante titular de la Unión de Industriales de La Pampa (UNILPA), puso de manifiesto las dificultades que atraviesan las empresas a raíz de las medidas económicas del Gobierno nacional y destacó la actitud de sus colegas, que «le están poniendo el pecho a la situación». Valoró «el diálogo fluido y sincero» con el Gobierno de La Pampa.

Miguel Iglesias, titular de la empresa metalúrgica Apex, asumió recientemente la presidencia de la Unión Industrial de la Provincia de La Pampa (UNILPA) y asegura que su intención es “seguir la línea de las conducciones anteriores y poner el foco en la solidaridad entre pares».

Confirmó que promoverá el diálogo en una mesa de industriales a la que estén sentados representantes de los diversos sectores porque –según dice- cada uno tiene sus matices distintivos.

“Es muy importante el compañerismo entre los colegas para generar lazos solidarios. Que cada uno pueda plantear sus problemas y que aparezcan ideas, posibles soluciones. El objetivo es agrandar UNILPA y apuntar al desarrollo de la industria pampeana”, indicó a la Agencia Provincial de Noticias.

En cuanto al actual momento que se vive en el sector, Iglesias señaló que la industria está “tensionada”. Las medidas económicas del Gobierno nacional han generado una crisis que no les es ajena y el dirigente asegura que “los industriales están haciendo un gran esfuerzo para no despedir trabajadores”.



El titular de la metalúrgica, que tiene su sede en Santa Rosa, graficó sus vivencias personales y las hizo extensivas a todos sus colegas. “En mi caso tengo casi un centenar de personas trabajando en la empresa. Siento una gran responsabilidad al saber que esa gente y sus familias dependen de las decisiones que tome. Los recursos humanos son los más valiosos que tenemos y lo último que queremos es despedir a un trabajador”, afirmó Iglesias, poniendo el foco en el vínculo afectivo que se genera en las PyMEs entre quienes están a uno y otro lado del mostrador.

Claro que en circunstancias como la actual la coyuntura obliga a tomar medidas antipáticas y en muchos sectores hubo una gran cantidad de despidos por la recesión que se inició este año. “Yo le vendo a la industria petrolera, con lo cual es un rubro que está totalmente desacoplado de lo que es, por ejemplo, la construcción. Pero existen problemas comunes que nos afectan a todos, como la caída del consumo y el aumento de los costos”.

“A nivel nacional se han perdido 130.000 puestos de trabajo en lo que va del año, y la provincia de La Pampa no es excepción. Hemos encargado un análisis preciso de la situación, pero aún no tengo los números duros para poder difundirlos. Presumo que el sector más golpeado es el de la construcción. Mi proveedor es Acindar y tengo conocimiento de primera mano de que tuvo una brusca caída en la provisión de acero para la construcción”, sostuvo.

“La baja en la actividad es fuerte y los industriales le estamos poniendo el pecho a esta situación. Estamos preocupados, pero siempre mantenemos el optimismo y la energía positiva”, señaló.

“La lectura del cuadro de situación del país es la que hacen todos: me parece que acá se bajó la inflación a costa de la baja del consumo y un montón de cosas que hay que ver el día de mañana si valió la pena o no valió la pena. La industria necesita que se reactive el consumo”, puntualizó el dirigente.



Iglesias adelantó que el 18 de septiembre mantendrá una reunión con la ministra de Producción, Fernanda González, en la que las nuevas autoridades harán su presentación formal. “Tenemos una gran relación con el Gobierno de La Pampa. Siempre se trabajó en conjunto para resolver los problemas, con diálogo fluido y sincero, y seguiremos en esa línea de trabajo”, adelantó.

“Seguramente se armará una agenda de trabajo conjunta. En estos tiempos hay que ser creativos para encontrar soluciones. Expondremos nuestras ideas y las autoridades nos dirán qué se puede hacer y qué no, manejándonos con la franqueza de siempre”, agregó.

El dirigente industrial destacó la importancia de muchas medidas que adoptó la administración provincial y puso como ejemplo el préstamo para el pago de aguinaldos. “Fue una medida excelente que benefició a muchos empresarios. Ese es el camino que queremos seguir recorriendo juntos”, concluyó.